Зараз важливо витримати, – у ЦПД пояснили, чи може Росія висадити десант на Одесу

Росіяни залякують українців, заявляючи, що їхня армія може нібито висадити десант в Одесі. Окупанти тероризують місто та область зброєю й до того ж роблять подібні інформаційні вкиди.

Про це пише 24 Канал з посиланням на директора Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Чи існує загроза наступу на Одесу?

Росія намагалася дестабілізувати ситуацію та робила "вкиди" про загрозу російського десанту на Одещині та поширювала інші військові страшилки. Однак насправді ворог не має такої сили, щоб хоч якось атакувати Одесу й регіон, окрім терору ракетами й дронами. Коваленко каже, що росіяни фактично не можуть здійснити подібну операцію з моря, а тому все під контролем.

Великі ресурси Росія зараз витрачає на повітряні удари, спробу створити гуманітарну катастрофу, і паралельно із цим витрачають великі сили на локальну пропаганду. Зараз важливо витримати,

– написав керівник ЦПД.

Андрій Коваленко нагадав, що Одещина через війну проживає проблеми, однак над поверненням світла працюють енергетики, військові щоденно відбивають атаки, фахівці намагаються відновлювати пошкоджену інфраструктуру, забезпечувати безпеку, інформаційну стійкість тощо.

Однак Україна загалом демонструє хорошу протидію та відновлення у таких складних умовах.

Яких проблем завдали Одещині росіяни останнім часом?