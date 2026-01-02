На "Шахедах" обнаружили инфракрасные прожекторы: "Флеш" объяснил новые намерения России

На российских "Шахедах" появились инфракрасные прожекторы. Их заметили совсем недавно.

Эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флэш" Бескрестнов объяснил намерения россиян, передает 24 Канал.

Зачем инфракрасные прожекторы на "Шахедах"?

Фото обновленного "Шахеда" "Флеш" опубликовал 2 января, отметив, что впервые такое увидел на этом типе беспилотника.

Он пояснил, что россияне установили на него инфракрасный прожектор для ослепления зенитных дронов и авиации.

"Враг продолжает работать над контрмерами", – подытожил "Флеш".

Свое мнение также высказали в "Милитарном". Говорят, что теоретически таким способом россияне могут временно ослепить приборы ночного видения или даже полностью вывести из строя устройства предыдущих поколений.

Однако современные военные приборы ночного видения третьего поколения (а в отдельных случаях и поколения 2+) имеют встроенную защиту от подобного ослепления. Поэтому эффективность таких контрмер может быть определена только путем фактической эксплуатации. Кроме того, тепловизоры, в частности тепловизионные камеры дронов-перехватчиков, не чувствительны к подобному ослеплению, поскольку работают в других спектральных диапазонах и просто "не видят" его,

– объяснили эксперты.

По их словам, подобные меры направлены прежде всего против украинских вертолетов, которые перехватывают российские беспилотники.

Последние атаки "Шахедами"