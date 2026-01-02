На "Шахедах" обнаружили инфракрасные прожекторы: "Флеш" объяснил новые намерения России
- Россия установила инфракрасные прожекторы на "Шахеды" для ослепления зенитных дронов и авиации.
- Эксперты указывают, что современные приборы ночного видения имеют защиту от такого ослепления, а тепловизоры не чувствительны к нему.
На российских "Шахедах" появились инфракрасные прожекторы. Их заметили совсем недавно.
Эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флэш" Бескрестнов объяснил намерения россиян, передает 24 Канал.
Зачем инфракрасные прожекторы на "Шахедах"?
Фото обновленного "Шахеда" "Флеш" опубликовал 2 января, отметив, что впервые такое увидел на этом типе беспилотника.
Он пояснил, что россияне установили на него инфракрасный прожектор для ослепления зенитных дронов и авиации.
"Враг продолжает работать над контрмерами", – подытожил "Флеш".
Свое мнение также высказали в "Милитарном". Говорят, что теоретически таким способом россияне могут временно ослепить приборы ночного видения или даже полностью вывести из строя устройства предыдущих поколений.
Однако современные военные приборы ночного видения третьего поколения (а в отдельных случаях и поколения 2+) имеют встроенную защиту от подобного ослепления. Поэтому эффективность таких контрмер может быть определена только путем фактической эксплуатации. Кроме того, тепловизоры, в частности тепловизионные камеры дронов-перехватчиков, не чувствительны к подобному ослеплению, поскольку работают в других спектральных диапазонах и просто "не видят" его,
– объяснили эксперты.
По их словам, подобные меры направлены прежде всего против украинских вертолетов, которые перехватывают российские беспилотники.
Последние атаки "Шахедами"
Россия атакует Украину "Шахедами" почти ежедневно. В частности, вечером 2 января взрывы прогремели в Киеве и области. Там работает ПВО.
Предыдущей ночью летело 116 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотников других типов с направлений. К сожалению, было попадание 27 из них на 23 локациях, а также падение обломков еще на 2.
А в новогоднюю ночь Россия атаковала Волынь. "Шахеды" ударили по критической инфраструктуре. Россияне пытаются перебить стратегическую железнодорожную ветку Киев – Ковель, чтобы нарушить логистическое звено между Украиной и Польшей.