На "Шахедах" виявили інфрачервоні прожектори: "Флеш" пояснив нові наміри Росії

На російських "Шахедах" з'явилися інфрачервоні прожектори. Їх помітили зовсім нещодавно.

Експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов пояснив наміри росіян, передає 24 Канал.

Навіщо інфрачервоні прожектори на "Шахедах"?

Фото оновленого "Шахеда" "Флеш" опублікував 2 січня, зазначивши, що вперше таке побачив на цьому типі безпілотника.

Він пояснив, що росіяни встановили на нього інфрачервоний прожектор для засліплення зенітних дронів і авіації.

"Ворог продовжує працювати над контрзаходами", – підсумував "Флеш".

Свою думку також висловили у "Мілітарному". Кажуть, що теоретично таким способом росіяни можуть тимчасово засліпити прилади нічного бачення або навіть повністю вивести з ладу пристрої попередніх поколінь.

Однак сучасні військові прилади нічного бачення третього покоління (а в окремих випадках і покоління 2+) мають вбудований захист від подібного засліплення. Тому ефективність таких контрзаходів може бути визначена лише шляхом фактичної експлуатації. Окрім того, тепловізори, зокрема тепловізійні камери дронів-перехоплювачів, не чутливі до подібного засліплення, оскільки працюють в інших спектральних діапазонах і просто "не бачать" його,

– пояснили експерти.

За їхніми словами, подібні заходи спрямовані насамперед проти українських гелікоптерів, які перехоплюють російські безпілотники.

Останні атаки "Шахедами"