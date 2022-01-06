Россия уже готовится отправить военных в Казахстан, но "не для наведения порядка"

Российские военные уже готовятся к отправке на территорию Казахстана. Сначала об этом сообщил ряд российских СМИ.

Впоследствии появилось официальное подтверждение от главы комитета Думы России по СНГ Леонида Калашникова. Впрочем, по его словам, россияне не будут "наводить порядок".

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Россия готовится отправить войска в Казахстан

Россия перевела в состояние боевой готовности авиационный полк в Оренбургской области. Его планируют перебросить в Казахстан, пишет телеграм-канал BAZA. Также туда якобы передвинется военная часть, которая сейчас базируется неподалеку от украинской границы в Ростовской области – 11 отдельная гвардейская инженерная бригада.

Почему российские войска зайдут в Казахстан

Российские войска планируют прибыть в Казахстан в ответ на просьбу президента страны Касим-Жомарта Токаева. Он обратился за военной поддержкой к ​​странам ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности).

А поскольку эта организация по уставу может помогать странам-членам только в случае нападения извне, то Токаев назвал протестующих "бандформированиями", которые организовали внешние силы.

В ОДКБ уже сообщили, пишет ТАСС, что запрос от Казахстана получили, и решение о предоставлении помощи (в формате "коллективных миротворческих сил") утвердили.

Какую функцию будут выполнять в Казахстане войска стран ОДКБ

Глава комитета российской Думы по вопросам СНГ (Содружеству независимых государств) Леонид Калашников заявил, пишет телеграм ORDA, что военные от ОДКБ будут находиться в Казахстане, пока там не стабилизируется ситуация. Однако они не будут заниматься наведением порядка.

Как уточнили в "РИА Новости", военные России и других стран ОДКБ (если таковые будут) в Казахстане займутся охраной важных объектов инфраструктуры (навроде космодрома "Байконур").

Именно это является основанием, чтобы предотвратить разгул всевозможных банд. Но с самими этими бандами справляются местные силовики,

– заявил Калашников.

Тем временем в международный аэропорт Алматы, который погромили протестующие, пишет телеграм-канал MASH, массово приезжают жители крупнейшего города Казахстана в надежду вылететь из страны. Но это вряд ли возможно – почти все авиакомпании отменили рейсы.

На утро 6 января в Алматы, которое в течение 5 числа стало самым масштабным центром протестов, власти анонсировали тотальную зачистку.

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