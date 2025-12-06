Генерал-майор в отставке раскрыл опасный план России против Херсона
- Россия осуществляет террористические атаки дронами на гражданских в Херсоне, пытаясь обезлюдеть город и запугать украинцев.
- Российские дроны взрываются рядом с людьми, нарушая международное гуманитарное право, но Запад не реагирует достаточно жестко на эти преступления.
Россия осуществляет систематические террористические атаки дронами на гражданских жителей Херсона, намеренно убивая мирных жителей. Однако Запад не реагирует достаточно жестко и не ставит этот вопрос на повестку дня переговоров.
Генерал-майор Вооруженных сил Австралии в отставке, писатель Мик Райан объяснил 24 Каналу, что целью этой кампании является обезлюдение города и запугивание украинцев, поскольку россияне не могут захватить Херсон военной силой.
Почему россияне применяют террор против мирных жителей Херсона?
Важно! Организация Human Rights Watch задокументировала по меньшей мере 45 ударов беспилотников в Херсоне, которые намеренно направили на гражданское население.
"Это трагедия, однако, к сожалению, лишь одна из многих ужасных страниц российской войны, за которые военные и политические лидеры РФ рано или поздно должны понести ответственность", – отметил Райан.
На Херсонском направлении россияне фактически запускают дроны с дистанционным управлением, которые пролетают прямо над головами местных жителей, создавая постоянную угрозу их жизни.
Дроны взрываются рядом с людьми, что свидетельствует о том, что целью являются именно гражданские. Это террористическая стратегия, направленная на то, чтобы заставить украинцев покинуть город. Кампания продолжается уже около года.
Россияне применяли эту тактику и в других городах, совершая многочисленные военные преступления. В частности, они казнят военнопленных, демонстрируя готовность идти на все ради покорения Украины.
Украинская армия предпочла бы обороняться на подступах к Херсону, а не в самом городе. Поскольку россияне вряд ли смогут захватить Херсон в ближайшее время, они прибегли к террору дронами-камикадзе против гражданских,
– объяснил Райан.
Что еще известно о ситуации в Херсоне?
- В результате российских обстрелов Херсонской ТЭЦ около 40 тысяч абонентов остались без электроэнергии и отопления. По объекту было выпущено примерно 100 снарядов.
- Российские военные вызвали экологическую катастрофу, взорвав Каховскую ГЭС, а также продолжают систематически обстреливать Херсон. В результате этого состояние окружающей среды в регионе значительно ухудшилось, и в городе стало трудно дышать.
- Россия готовит действия, которые могут вызвать экологическую катастрофу в Херсоне и нанести ущерб рыбным ресурсам Черного моря. Последствия могут почувствовать и государства НАТО, расположенные в регионе.