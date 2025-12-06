Генерал-майор у відставці розкрив загрозливий план Росії щодо Херсона
- Росія здійснює терористичні атаки дронами на цивільних у Херсоні, намагаючись знелюднити місто і залякати українців.
- Російські дрони вибухають поруч з людьми, порушуючи міжнародне гуманітарне право, але Захід не реагує достатньо жорстко на ці злочини.
Росія здійснює систематичні терористичні атаки дронами на цивільних мешканців Херсона, навмисно вбиваючи мирних жителів. Проте Захід не реагує достатньо жорстко і не ставить це питання на порядок денний переговорів.
Генерал-майор Збройних сил Австралії у відставці, письменник Мік Раян пояснив 24 Каналу, що метою цієї кампанії є знелюднення міста та залякування українців, оскільки росіяни не можуть захопити Херсон військовою силою.
Чому росіяни застосовують терор проти мирних жителів Херсона?
Важливо! Організація Human Rights Watch задокументувала щонайменше 45 ударів безпілотників у Херсоні, які навмисно спрямували на цивільне населення.
"Це трагедія, однак, на жаль, лише одна з багатьох жахливих сторінок російської війни, за які військові та політичні лідери РФ рано чи пізно мають понести відповідальність", – зазначив Раян.
На Херсонському напрямку росіяни фактично запускають дрони з дистанційним управлінням, які пролітають просто над головами місцевих мешканців, створюючи постійну загрозу їхньому життю.
Дрони вибухають поруч із людьми, що свідчить про те, що ціллю є саме цивільні. Це терористична стратегія, спрямована на те, щоб змусити українців залишити місто. Кампанія триває вже близько року.
Росіяни застосовували цю тактику і в інших містах, скоюючи численні воєнні злочини. Зокрема, вони страчують військовополонених, демонструючи готовність іти на все заради підкорення України.
Українська армія воліла б оборонятися на підступах до Херсона, а не в самому місті. Оскільки росіяни навряд чи зможуть захопити Херсон найближчим часом, вони вдалися до терору дронами-камікадзе проти цивільних,
– пояснив Раян.
Що ще відомо про ситуацію в Херсоні?
- У результаті російських обстрілів Херсонської ТЕЦ близько 40 тисяч абонентів залишилися без електроенергії та опалення. По об’єкту було випущено приблизно 100 снарядів.
- Російські військові спричинили екологічну катастрофу, підірвавши Каховську ГЕС, а також продовжують систематично обстрілювати Херсон. Унаслідок цього стан довкілля в регіоні значно погіршився, і в місті стало важко дихати.
- Росія готує дії, що можуть спричинити екологічну катастрофу в Херсоні та завдати шкоди рибним ресурсам Чорного моря. Наслідки можуть відчути й держави НАТО, розташовані в регіоні.