В ночь на 5 октября враг вывел в море ракетоносители из пунктов базирования. Предварительно осуществлены запуски ракет "Калибр", а также крылатых ракет из стратавиции.

Впоследствии информацию о пусках "Калибров" подтвердили и в Воздушных силах Украины, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Россияне снова подняли в небо Ту-95: что это за самолеты и какими ракетами бьют

Что известно о ракетной атаке 5 октября?

В ПС отметили, что сейчас пуски являются вероятными. В море фиксировали 3 ракетоносителей, поэтому вероятный залп "Калибров" может достичь 12 ракет.



Отметим, что ранее с аэродрома "Оленья" взлетели по меньшей мере 5 стратегических бомбардировщиков. Ту-95МС находятся в воздухе уже в течение нескольких часов. Вероятно, что они уже осуществили пуск крылатых ракет Х-101. Они будут в воздушном пространстве Украины в течение ближайших часов.

Также Украину массированно атакуют дроны-камикадзе. Их количество сейчас уже больше ста.