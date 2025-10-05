У ніч проти 5 жовтня ворог вивів у море ракетоносії з пунктів базування. Попередньо, здійснені запуски ракет "Калібр", а також крилатих ракет зі стратавіції.

Згодом інформацію про пуски "Калібрів" підтвердили і в Повітряних силах України, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Росіяни знову підняли в небо Ту-95: що це за літаки та якими ракетами б'ють

Що відомо про ракетну атаку 5 жовтня?

У ПС наголосили, що наразі пуски є імовірними. У морі фіксували 3 ракетоносіїв, отож ймовірний залп "Калібрів" може сягнути 12 ракет.



Зазначимо, що раніше з аеродрому "Оленья" злетіли щонайменше 5 стратегічних бомбардувальників. Ту-95МС перебувають у повітрі вже протягом кількох годин. Ймовірно, що вони вже здійснили пуск крилатих ракет Х-101. Вони будуть у повітряному просторі України протягом найближчих годин.

Також Україну масовано атакують дрони-камікадзе. Їхня кількість наразі вже більша ніж сто.