Впоследствии информацию о пусках "Калибров" подтвердили и в Воздушных силах Украины, сообщает 24 Канал.
Смотрите также Россияне снова подняли в небо Ту-95: что это за самолеты и какими ракетами бьют
Что известно о ракетной атаке 5 октября?
В ПС отметили, что сейчас пуски являются вероятными. В море фиксировали 3 ракетоносителей, поэтому вероятный залп "Калибров" может достичь 12 ракет.
Отметим, что ранее с аэродрома "Оленья" взлетели по меньшей мере 5 стратегических бомбардировщиков. Ту-95МС находятся в воздухе уже в течение нескольких часов. Вероятно, что они уже осуществили пуск крылатых ракет Х-101. Они будут в воздушном пространстве Украины в течение ближайших часов.
Также Украину массированно атакуют дроны-камикадзе. Их количество сейчас уже больше ста.