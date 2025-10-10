Россия запустила по энергетике более 450 БпЛА и 30 ракет, – Зеленский
- Российские войска нанесли удар по Украине, использовав более 450 дронов и более 30 ракет, что привело к обесточению в нескольких областях.
- Президент Зеленский призвал к решительным действиям со стороны США, Европы и стран G7 по защите гражданской инфраструктуры, включая поставки систем ПВО и введение санкций.
В ночь на 10 октября российские войска в очередной раз нанесли удар по Украине. Для атаки враг применил более 450 дронов и более 30 ракет.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Как президент прокомментировал ночную атаку?
Владимир Зеленский сообщил, что на многих объектах критической инфраструктуры сейчас идет ликвидация российского удара по энергетике.
Циничная и просчитанная атака: более 450 дронов и более трех десятков ракет против всего, что обеспечивает нормальность жизни и чего россияне хотят нас лишить,
– подчеркнул президент.
По его словам, сейчас уже известно о более 20 пострадавших – всем оказывается необходимая помощь. К сожалению, в Запорожье в результате российского удара также погиб ребенок.
Зеленский отметил, что в Киеве бригады уже работают над восстановлением электроснабжения и водоснабжения.
В настоящее время обесточивание фиксируют в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской областях, на Днепровщине. В результате атаки пострадали также Кировоградщина, Запорожье и Херсонщина.
Под вражеским ударом оказался ряд областей / Фото: ГСЧС
Владимир Зеленский подчеркнул, что все необходимые службы работают над восстановлением, также действуют спасатели.
Именно гражданская, энергетическая инфраструктура – главная мишень российских ударов перед отопительным сезоном. Вместе мы можем защитить людей от этого террора,
– заявил глава государства.
По его словам, сейчас нужны не пустые слова, а решительные действия со стороны США, Европы и стран G7 – в частности, по поставкам систем ПВО и санкциям. Президент также отметил, что Украина рассчитывает на реакцию G20 и всех, кто говорит о мире, но пока воздерживается от конкретных шагов.
Враг цинично атаковал Киев: последние новости
Ночью 10 октября одной из целей россиян стал Киев. В результате ударов по критической инфраструктуре Левый берег города был без энергоснабжения, там также фиксировали проблемы и с водоснабжением.
В Печерском районе столицы обломки БпЛА попали в многоэтажный жилой дом. Там загорелись квартиры на нескольких этажах. Всего в Киеве известно о 12 пострадавших, 8 из них находятся в больницах.
Последствия фиксируют также в других частях Киева. В Деснянском районе обломки сбитой ракеты предварительно упали на открытую территорию возле поликлиники, а в Голосеевском поврежден фасад и окна на 5 этаже десятиэтажки.