В ніч на 10 жовтня російські війська вкотре завдали удару по Україні. Для атаки ворог застосував понад 450 дронів і більше ніж 30 ракет.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Читайте також Росія масовано атакувала енергетику України: які руйнування сталися в областях

Як президент прокоментував нічну атаку?

Володимир Зеленський повідомив, що на багатьох об'єктах критичної інфраструктури зараз триває ліквідація російського удару по енергетиці.

Цинічна й прорахована атака: понад 450 дронів і більше ніж три десятки ракет проти всього, що забезпечує нормальність життя і чого росіяни хочуть нас позбавити,

– наголосив президент.

За його словами, наразі вже відомо про понад 20 постраждалих – усім надається необхідна допомога. На жаль, у Запоріжжі внаслідок російського удару також загинула дитина.

Зеленський зазначив, що в Києві бригади вже працюють над відновленням електропостачання та водопостачання.

Наразі знеструмлення фіксують у Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях, на Дніпровщині. Внаслідок атаки постраждали також Кіровоградщина, Запоріжжя та Херсонщина.

Під ворожим ударом опинилася низка областей / Фото: ДСНС

Володимир Зеленський підкреслив, що усі необхідні служби працюють над відновленням, також діють рятувальники.

Саме цивільна, енергетична інфраструктура – головна мішень російських ударів перед опалювальним сезоном. Разом ми можемо захистити людей від цього терору,

– заявив глава держави.

За його словами, зараз потрібні не порожні слова, а рішучі дії з боку США, Європи та країн G7 – зокрема щодо постачання систем ППО та запровадження санкцій. Президент також зазначив, що Україна розраховує на реакцію G20 та всіх, хто говорить про мир, але поки утримується від конкретних кроків.

Ворог цинічно атакував Київ: останні новини