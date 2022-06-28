Россия запустила с моря ракету и сама ее сбила: обломки упали в Новой Каховке и убили ребенка
Российские военные в очередной раз выпустили ракету из моря. Войска агрессора сами же сбили ракету, которая упала в Новой Каховке, что временно оккупирована.
Оккупанты обвинили в "обстреле" Украину
Об этом 24 каналу рассказал источник в разведке. Сообщается, что в результате падения российской ракеты в Новой Каховке в Херсонской области погиб ребенок.
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По данным источника в разведке, запуск вражеской ракеты произошел по направлению оккупированного Крыма в 20:45.
Буквально через три минуты в российских пабликах уже были новости о том, что Украина "обстреляла" Новую Каховку. Подобную тактику российские военные используют в Донецке. Оккупанты из окрестностей Донецка обстреливают город и обвиняют в этом ВСУ. Таким образом, они пытаются подавить партизанское движение.
Редакция 24 канала получила в свое распоряжение фотографии после того, как в Новой Каховке упала российская ракета. На фото ясно видно, что над городом поднялся столб серого дыма.
Столб дыма над Новой Каховкой / Фото источника 24 канала
Последствия падения российской ракеты в Новой Каховке / Фото источника 24 канала
Какая ситуация в Херсонской области
- Российские военные временно оккупировали часть территории Херсонской области. После этого в Кремле назначили марионеточную "власть", которую возглавил коллаборант Владимир Сальдо.
- Россияне похищают людей и требуют за это выкуп. Во вторник, 28 июня, россияне вывезли в неизвестном направлении мэра Херсона Игоря Колыхаева.
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- Кроме того, оккупанты похищают и пытают мужчин и заставляют их воевать против Украины. Также войска России устроили в Херсонской области расстрелы, как в Буче.
- В то же время, украинские военные начали деоккупацию Херсонщины и отбросили врага с первой линии обороны. 24 июня в Генштабе ВСУ информировали, что россияне были вынуждены отступать на одном из направлений фронта на Юге.
- Часть сил врага покинула подготовленные оборонительные позиции и сбежала в район населенного пункта Ольгино Бериславского района Херсонской области.
- Также в Генштабе ВСУ сообщали, что россияне пытались контратаковать ВСУ в Херсонской области, но потерпели неудачу и отошли.
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