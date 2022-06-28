Россия запустила с моря ракету и сама ее сбила: обломки упали в Новой Каховке и убили ребенка

Российские военные в очередной раз выпустили ракету из моря. Войска агрессора сами же сбили ракету, которая упала в Новой Каховке, что временно оккупирована.

Оккупанты обвинили в "обстреле" Украину

Об этом 24 каналу рассказал источник в разведке. Сообщается, что в результате падения российской ракеты в Новой Каховке в Херсонской области погиб ребенок.

Кстати Заставляют воевать против Украины: в Херсонской области оккупанты похищают и пытают мужчин

По данным источника в разведке, запуск вражеской ракеты произошел по направлению оккупированного Крыма в 20:45.

Буквально через три минуты в российских пабликах уже были новости о том, что Украина "обстреляла" Новую Каховку. Подобную тактику российские военные используют в Донецке. Оккупанты из окрестностей Донецка обстреливают город и обвиняют в этом ВСУ. Таким образом, они пытаются подавить партизанское движение.

Редакция 24 канала получила в свое распоряжение фотографии после того, как в Новой Каховке упала российская ракета. На фото ясно видно, что над городом поднялся столб серого дыма.

Столб дыма над Новой Каховкой / Фото источника 24 канала

Последствия падения российской ракеты в Новой Каховке / Фото источника 24 канала

Какая ситуация в Херсонской области

Российские военные временно оккупировали часть территории Херсонской области. После этого в Кремле назначили марионеточную "власть", которую возглавил коллаборант Владимир Сальдо.

Россияне похищают людей и требуют за это выкуп. Во вторник, 28 июня, россияне вывезли в неизвестном направлении мэра Херсона Игоря Колыхаева.

Узнайте больше Колыхаева задерживали росгвардейцы и ФСБ: что известно о похищении мэра Херсона

Важно – Россия ударила ракетой по СТО в Днепре: смотрите видео