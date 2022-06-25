По данным Генерального штаба ВСУ, российские оккупанты, находящиеся на территории временно оккупированной Херсонской области, страдая от наступления украинских войск, пытались совершить соответствующее контрнаступление.

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Однако оборона украинских защитников удержала нападение россиян, сломав планы на успешное контрнаступление. Россияне провели безуспешную атаку в направлении Потемкино – Высокополье. Украинцы продолжают двигаться к временно оккупированному Херсону.

Для восстановления ранее утраченного положения, силами в ротную тактическую группу, враг вел наступление в направлении Потемкино – Высокополье Херсонской области, успеха не достиг, отошел,

– рассказали во время ежедневной сводки Генштаба.

Какая ситуация на других направлениях?

Волынское и Полесское направление. Ситуация по деятельности на границе военных из Беларуси не претерпела существенных изменений. В Генштабе сообщают, что с этой территории могут продолжаться ракетные обстрелы.

Северское направление. Для прикрытия участка российско-украинской границы в Брянской и Курской областях оккупанты удерживают до трех батальонных тактических групп и воздушно-десантных войск. В Генштабе сообщили, что россияне обстреляли из артиллерии позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Бучки Черниговской области и Бояро-Лежачи Сумской области.

Харьковское направление. Здесь российские оккупанты сосредоточивают усилия на том, чтобы удержать занятые позиции. Кроме того, захватчики обстреляли из артиллерии районы города Харькова – пострадала местная инфраструктура.

Донецкое направление. В этом направлении противник основные усилия сосредоточивает на удержании занятых рубежей и проведении перегруппировки войск.

Северодонецкое направление. Россияне обстреливали из артиллерии районы Лисичанска, Спорного и Волчеяровки. Нанесли авиаудар в районе Лисичанска, пытались блокировать город с юга.

Потери врага на 24 июня: приятная статистика

С начала полномасштабного вторжения России украинские защитники ликвидировали 34 530 российских оккупантов. Только за последние сутки защитники уничтожили 100 россиян.

Потери врага по состоянию на 24 июня

личного состава – примерно 34 530 (+100) человек ликвидировано,

танков – 1 507 (+3) единиц,

боевых бронированных машин – 3 637 (+5) единиц,

артиллерийских систем – 753 (+3) единицы,

Реактивных систем залпового огня – 241 (+1) единица,

средств противовоздушной обороны – 99 единиц,

самолетов – 216 единиц,

вертолетов – 183 единицы,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 622 (+2) единицы,

крылатых ракет – 137 единиц,

кораблей и катеров – 14 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 553 (+5) единицы,

специальной техники – 60 единиц.

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