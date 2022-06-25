За даними Генерального штабу ЗСУ, російські окупанти, які перебувають на території тимчасово окупованої Херсонської області, потерпаючи від наступу українських військ, намагалися здійснити відповідний контрнаступ.

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Та оборона українських захисників втримала напад росіян, зламавши плани на успішний контрнаступ. Росіяни провели безуспішну атаку у напрямку Потьомкине – Високопілля. Українці продовжують рухатися до тимчасово окупованого Херсона.

Для відновлення раніше втраченого положення, силами до ротної тактичної групи, ворог вів наступ у напрямку Потьомкине – Високопілля Херсонської області, успіху не мав, відійшов,

– розповіли під час щоденного зведення Генштабу.

Яка ситуація на інших напрямках?

Волинський та Поліський напрямок. Ситуація щодо діяльності на кордоні військових з Білорусі не зазнала суттєвих змін. У Генштабі повідомляють, що з цієї території можуть продовжуватись ракетні обстріли.

Сіверський напрямок. Для прикриття ділянки російсько-українського кордону, у Брянській та Курській областях окупанти утримують до трьох батальйонних тактичних груп та повітряно-десантних військ. У Генштабі повідомили, що росіяни обстріляли з артилерії позиції Сил оборони у районах населених пунктів Бучки Чернігівської області та Бояро-Лежачі на Сумщині.

Харківський напрямок. Тут російські окупанти зосерджують зусилля на тому, щоб утримати зайняти позиції. Крім того, загарбники обстріляли з артилерії райони міста Харкова – постраждала місцева інфраструктура.

Донецький напрямок. У цьому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та проведенні перегрупування військ.

Сєвєродонецький напрямок. Росіяни обстрілювали з артилерії райони Лисичанська, Спірного та Вовчоярівки. Завдали авіаудару в районі Лисичанська, намагалися блокувати місто з півдня.

Втрати ворога на 24 червня: приємна статистика

Від початку повномасштабного вторгнення Росії українські захисники ліквідували 34530 російських окупантів. Лише впродовж останньої доби оборонці знищили 100 росіян.

Втрати ворога станом на 24 червня

особового складу – приблизно 34 530 (+100) осіб ліквідовано,

танків – 1 507 (+3) одиниць,

бойових броньованих машин – 3 637 (+5) одиниць,

артилерійських систем – 753 (+3) одиниць,

Реактивні системи залпового вогню – 241 (+1) одиниця,

засобів протиповітряної оборони – 99 одиниць,

літаків – 216 одиниць,

гелікоптерів – 183 одиниці,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 622 (+2) одиниць,

крилатих ракет – 137 одиниць,

кораблів та катерів – 14 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 553 (+5) одиниць,

спеціальної техніки – 60 одиниць.

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