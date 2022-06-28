Росія запустила ракету і сама ж її збила: уламки впали у Новій Каховці та вбили дитину

Російські військові вкотре випустили ракету з "кримського напрямку". Війська агресора самі ж збили ракету, яка впала у тимчасово окупованій Новій Каховці.

Окупанти звинуватили в "обстрілі" Україну

Про це 24 каналу розповіло джерело у розвідці. Повідомляється, що внаслідок падіння російської ракети у Новій Каховці, що в Херсонській області, загинула дитина.

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За даними джерела у розвідці, запуск ворожої ракети відбувся з напрямку окупованого Криму о 20:45.

Буквально через три хвилини у російських пабліках вже були новини про те, що буцімто Україна "обстріляла" Нову Каховку. Подібну тактику російські військові використовую у Донецьку. Окупанти з околиць Донецька обстрілюють місто та звинувачують у цьому ЗСУ. У такий спосіб вони намагаються придушити партизанський рух.

Редакція 24 каналу отримала у своє розпорядження світлини після того, як у Новій Каховці впала російська ракета. На фото чітко видно, що над містом здійнявся стовп сірого диму.



Стовп диму над Новою Каховкою / Фото джерела 24 каналу



Наслідки падіння російської ракети у Новій Каховці / Фото джерела 24 каналу

Яка ситуація на Херсонщині

Російські військові тимчасово окупували частину території Херсонської області. Після того у Кремлі призначили маріонеткову "владу", яку очолив колаборант Володимир Сальдо.

Росіяни викрадають людей та вимагають за це викуп. У вівторок, 28 червня, росіяни вивезли у невідомому напрямку мера Херсона Ігоря Колихаєва.

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