Росія запустила ракету і сама ж її збила: уламки впали у Новій Каховці та вбили дитину
Російські військові вкотре випустили ракету з "кримського напрямку". Війська агресора самі ж збили ракету, яка впала у тимчасово окупованій Новій Каховці.
Окупанти звинуватили в "обстрілі" Україну
Про це 24 каналу розповіло джерело у розвідці. Повідомляється, що внаслідок падіння російської ракети у Новій Каховці, що в Херсонській області, загинула дитина.
До речі Змушують воювати проти України: на Херсонщині окупанти викрадають та катують чоловіків
За даними джерела у розвідці, запуск ворожої ракети відбувся з напрямку окупованого Криму о 20:45.
Буквально через три хвилини у російських пабліках вже були новини про те, що буцімто Україна "обстріляла" Нову Каховку. Подібну тактику російські військові використовую у Донецьку. Окупанти з околиць Донецька обстрілюють місто та звинувачують у цьому ЗСУ. У такий спосіб вони намагаються придушити партизанський рух.
Редакція 24 каналу отримала у своє розпорядження світлини після того, як у Новій Каховці впала російська ракета. На фото чітко видно, що над містом здійнявся стовп сірого диму.
Стовп диму над Новою Каховкою / Фото джерела 24 каналу
Наслідки падіння російської ракети у Новій Каховці / Фото джерела 24 каналу
Яка ситуація на Херсонщині
- Російські військові тимчасово окупували частину території Херсонської області. Після того у Кремлі призначили маріонеткову "владу", яку очолив колаборант Володимир Сальдо.
- Росіяни викрадають людей та вимагають за це викуп. У вівторок, 28 червня, росіяни вивезли у невідомому напрямку мера Херсона Ігоря Колихаєва.
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- Окрім того, окупанти викрадають і катують чоловіків та змушують їх воювати проти України. Також війська Росії влаштували на Херсонщині розстріли, як у Бучі.
- Водночас українські військові розпочали деокупацію Херсонщини та відкинули ворога з першої лінії оборони. 24 червня у Генштабі ЗСУ інформували, що росіяни були змушені відступати на одному з напрямків фронту на Півдні.
- Частина сил ворога залишила підготовлені оборонні позиції та втекла у район населеного пункту Ольгіне Бериславського району Херсонської області.
- Також у Генштабі ЗСУ повідомляли, що росіяни намагалися контратакувати ЗСУ на Херсонщині, але зазнали невдачі та відійшли.
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