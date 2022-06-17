Про це 24 каналу повідомила кореспондентка з Херсонщини. Вона наголосила, що доля багатьох викрадених місцевих жителів досі невідома.

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Викрадають з блокпостів

За словами журналістки, часто місцевих російські нелюди викрадають просто з блокпостів. Вона зазначила, що їх можуть залучати до укріплення оборонних позицій ворога, кидають в ізолятори, або ж вивозять в Крим чи Росію лише за те, що людина їм чимось не сподобалась.

На жаль, для Херсонщини це вже звична річ. Забирають людей просто з блокпостів і вивозять в невідомому напрямку. Викрали вже кількох фермерів, багатих людей, бізнесменів. Їх катують, вимагають викупи в родичів,

– заявила кореспондентка.

Вона розповіла, що нещодавно на блокпосту під Херсоном поблизу Антонівського моста російські окупанти довго обшукували подружжя фермерів. Вони не знайшли в них нічого підозрілого, однак чоловіка забрали.

Величезні масштаби злочинів

Як вона пояснила, у родичів є 2 шляхи знайти, де перебуває людина. Їм потрібно звернутися у так звану окупаційну "військову комендатуру", і, можливо, родич знайдеться. Або шукати десь у катівнях, а, знайшовши, сподіватись, що його звідти випустять живим.

Коли визволять Херсонщину, тут "вилізе" щось схоже на Бучу та Маріуполь. Так думають херсонські журналісти, і ми, на жаль, не вважаємо, що перебільшуємо,

– зауважила кореспондентка.

Вона повідомила, що у Херсоні ширяться чутки про колишній ізолятор тимчасового тримання, який розташований в районі Херсонського бавовняного комбінату. Відповідно до них у цьому місці російські нелюди катують та вбивають цивільних, а потім закопують тіла у рів.

"Звісно, що перевірити зараз це неможливо, але коли Херсон визволять, у нас все "вилізе". Можемо очікувати на великі масштаби злочинів", – зазначила журналістка.

Про зниклих нічого невідомо

Вона наголосила, що з початку повномасштабного російського вторгнення на Херсонщині зникло дуже багато людей. Водночас про них нікому нічого невідомо – чи перебувають в полоні, чи їх вже випустили, чи залучили до якихось робіт.

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"Зникла людина й усе. Родичі та активісти волають, а цих людей так і не повернули. Є побоювання, що їх вбили, або ж вони десь у катівнях Криму чи Росії", – зауважила журналістка.

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