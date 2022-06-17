Про це розповів командувач оперативного командування "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук. Він поспілкувався з радником голови Офісу Президента Михайлом Подоляком.

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Українські бійці відтискають окупантів на Херсонщині

Подоляк відвідав одне зі зруйнованих росіянами сіл на Херсонщині. Воно розміщене за кілька кілометрів до ворожих позицій.

З Росією не можна буде домовитись. Вона сюди зайшла не воювати за щось. Вона сюди зайшла знищувати все. Це і є сутність "русского міра". Це і є сутність того, що вони робитимуть в Україні,

– зауважив радник голови ОП.

Він додав, що окупанти не дадуть українцям можливості жити спокійно. Вони нападатимуть на нашу державу раз за разом, якщо ця війна завершиться неправильно.

"А правильно закінчити значить вигнати росіян з території України в повному обсязі. Якщо ми закінчимо війну неправильно, вони будуть постійно це з нами робити. Вони не вміють жити самі й не хочуть, щоб жили класно ми", – наголосив Подоляк.

Радник керівника ОП вивчив ситуацію в регіоні та поспілкувався із захисниками. Він зазначив, що бійці роблять усе правильно.

"Дайте їм тільки зброю, далекобійну артилерію, і все буде вирішено", – підсумував Подоляк.

Командувач ОК "Південь" розповів, що далекобійність ворожої артилерії значно перевищує нашу.

"Навіть в цих умовах ми їх відтискаємо. Тож, нам потрібна далекобійна артилерія, що перевищуватиме 30 кілометрів. Ми готові: і морально, і фізично. Ми не сидимо в очікуванні, ми рушимо вперед. Але із такою зброєю все буде набагато ефективніше і швидше", – зазначив Ковальчук.

Дивіться відео Подоляка з Херсонщини:

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Захисники продовжують нищити окупантів

Окупаційні війська від початку повномасштабної війни зазнають катастрофічних втрат. Станом на ранок 16 червня нашим відважним захисникам і захисницям вдалося ліквідувати 32,95 тисячі ворожих солдатів. Окрім цього, окупанти стрімко втрачають техніку. Зокрема, бійці ЗСУ вже спопелили:

1449 танків;

729 артилерійських систем;

3545 бойових броньованих машин;

233 реактивні системи залпового вогню;

97 засобів протиповітряної оборони;

213 літаків;

179 гелікоптерів;

591 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня;

129 крилатих ракет;

13 кораблів та катерів;

2494 одиниці автомобільних систем та цистерн з паливом;

55 одиниць спеціальної техніки.

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