Окупанти розривають свої військові контракти через те, що не хочуть брати участь у бойових діях на території нашої держави. Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу Збройних Сил України станом на 18:00 16 червня.

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Росіяни масово звільняються з армії

За даними Генерального штабу ЗСУ, значні втрати окупаційних військ руйнують плани військового керівництва ворога стосовно швидкого просування вглиб українських територій.

Почастішали випадки звільнення великої кількості особового складу (російських військових – ред. 24 канал) через відмову від участі у бойових діях на території України,

– повідомили у Генштабі.

Зазначається, що такі масові звільнення російських військовослужбовців унеможливлюють потуги ворога у стислі терміни здійснити посилення та заміну тих своїх угрупувань, які втратили боєздатність.

Разом з тим, підкреслили у Генштабі ЗСУ, українські військові підрозділи, виконуючи свої вогневі завдання, продовжують успішно зменшувати кількість російських окупантів, що ступили на нашу землю.

Нагадаємо, що раніше у Генштабі повідомляли про те, що особовий склад 1 окремої мотострілецької бригади противника 16 червня відмовився йти у наступ на Миколаївку. Крім того, днем раніше, на напрямку Попасна – Лисичанськ до 200 окупантів втекли з лінії фронту – дезертирів тепер розшукують по всіх навколишніх населених пунктах.

Безпрецедентні втрати ворога станом на 16 червня

Масові звільнення російських військовослужбовців та небажання воювати в Україні мають логічну причину – вони не хочуть бездумно помирати на чужій землі. Адже станом на 16 червня нашим відважним захисникам і захисницям протягом широкомасштабного вторгнення Росії вже вдалось знищити:

особового складу – 32 950 російських окупантів;

російських окупантів; ворожих танків – 1 449 одиниць;

артилерійських систем ворога – 729 одиниць;

бойових броньованих машин – 3 545 одиниць;

ракетних систем залпового вогню – 233 одиниці;

засобів протиповітряної оборони росіян – 97 одиниць;

літаків – 213 одиниць;

гелікоптерів – 179 одиниць;

безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 591 одиницю;

крилатих ракет – 129 одиниць;

кораблів та катерів – 13 одиниць;

автомобільних систем та цистерн з паливом – 2 494 одиниці;

спеціальної техніки – 55 одиниць.

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