Об этом рассказал командующий оперативным командованием "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук. Он пообщался с советником главы Офиса Президента Михаилом Подоляком.
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Украинские бойцы оттесняют кафиров на Херсонщине
Подоляк посетил одно из разрушенных россиянами сел в Херсонской области. Оно расположено за несколько километров до вражеских позиций.
С Россией нельзя будет договориться. Она сюда зашла не воевать за что-нибудь. Она сюда вошла уничтожать все. Это и есть сущность "русского мира". Это и есть сущность того, что они будут делать в Украине,
– заметил советник главы ОП.
Он добавил, что кафиры не дадут украинцам возможности жить спокойно. Они будут нападать на наше государство то и дело, если эта война завершится неправильно.
"А правильно закончить значит выгнать россиян с территории Украины в полном объеме. Если мы закончим войну неправильно, они будут постоянно это с нами делать. Они не умеют жить сами и не хотят, чтобы жили классно мы", - подчеркнул Подоляк.
Советник руководителя ОП изучил ситуацию в регионе и пообщался с защитниками. Он отметил, что бойцы поступают все правильно.
"Дайте им только оружие, дальнобойную артиллерию, и все будет решено", – подытожил Подоляк.
Командующий ОК "Юг" рассказал, что дальнобойность вражеской артиллерии значительно превышает нашу.
Даже в этих условиях мы их отжимаем . Так что нам нужна дальнобойная артиллерия, которая будет превышать 30 километров. Мы готовы: и морально, и физически. Мы не сидим в ожидании, мы двинемся вперед. Но с таким оружием все будет гораздо эффективнее и быстрее ", – отметил Ковальчук.
Смотрите видео Подоляка из Херсона:
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Защитники продолжают уничтожать кафиров
Оккупационные войска с начала полномасштабной войны терпят катастрофические потери. По состоянию на утро 16 июня нашим отважным защитникам и защитницам удалось ликвидировать 32,95 тысяч вражеских солдат. Кроме этого, кафиры стремительно теряют технику. В частности, бойцы ВСУ уже испепелили:
- 1449 танков;
- 729 артиллерийских систем;
- 3545 боевых бронированных машин;
- 233 реактивные системы залпового огня;
- 97 средств противовоздушной обороны;
- 213 самолетов;
- 179 вертолетов;
- 591 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня;
- 129 крылатых ракет;
- 13 кораблей и катеров;
- 2494 единиц автомобильных систем и цистерн с топливом;
- 55 единиц специальной техники.
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