Про це 16 червня повідомили російські ЗМІ. Вони посилалися на заяву гауляйтера Росії в окупованому Криму Сергія Аксьонова.

Нещодавно У розвідці потролили Росію та показали технічну документацію Кримського мосту

Скільки потягів хочуть запустити окупанти з Криму

Кремлівський посіпака про це говорив, коли приїхав "відмітитися" на пункті пропуску "Армянськ". Зараз в окупантів є лише завдання запустити пасажирське сполучення.

Проте поки там з 1 липня будуть запускати лише тестові рейси. Мовиться про 3 вагони, які возитимуть о 60 пасажирів.

Також за словами Аксьонова, з окупований Крим вже нібито може постачати тимчасово захопленій Херсонщині до 3 мільйонів кубометрів газу на день. Таку ж заяву він зробив щодо та електроенергії.

Окупанти в Криму вимагають підтримки в бізнесменів

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров 16 червня розповів, що на території Криму окупаційна "влада" вкотре почала тероризувати підприємців. Тепер у бізнесменів вимагають публічної підтримки війни Росії проти України.

Молоді люди ходили по різних підприємствах, бізнесменах, приватних організаціях та вимагали від їхніх керівників публічної підтримки російського керівництва і того, що вони називають "спеціальною операцією",

– повідомив Чубаров.

Проте він зазначив, що це далеко не перший випадок тиску на цивільне населення тимчасово захопленої Росією території. Для прикладу, саме зараз "судять" Нарімана Джеляла та братами Ахтемовими. Російські прокурори звинувачують чоловіків у "підготовці диверсій", тому їм загрожує до 20 років тюрми.

Коли затримали цих репресованих Росією кримських татар:

Заступника голови Нарімана Джеляла спершу викрали, а потім і взяли під варту 4 вересня 2021 року. У нього є малі діти та хворі батьки, які перебувають у нього на утриманні. Проте суд відмовив у проханні про домашній арешт на час "слідства".

Азіза та Асана Ахтемових викрали російські силовики приблизно тоді ж. Їх трьох і ще одного кримського татарина Ельдара Одаманова судять за одним провадженням.

Президент Володимир Зеленський тоді висловив обурення діями російської "влади" у Криму. Він наголосив, що окупанти знову вдалися до переслідування кримських татар через, що почала працювати Кримська платформа.

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