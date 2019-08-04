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      Россия будет провоцировать региональные конфликты в Украине, чтобы откалывать регионы, – Климкин

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      Павел Климкин заявил об угрозе федерализации Украины с российской моделью
      Павел Климкин заявил об угрозе федерализации Украины с российской моделью / 24 канал

      Сейчас Россия планирует расшатывать ситуацию в южных областях Украины. А в целом РФ попытается провоцировать не один крупный конфликт в Украине, а региональные конфликты, чтобы откалывать регионы друг от друга.

      "Сейчас угроза федерализации Украины по российской модели наибольшая за все годы независимости. Это не какая-то абстрактная угроза, за этим стоят серьезные сценарии. Поэтому так важно не дать Путину раздолбать здесь все внутри", – заявил глава МИД Украины Павел Климкин во время общения с ветеранами войны на Донбассе.

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      Ведущую роль в попытке федерализации Украины прежде всего, на юге, будут играть пророссийские политические силы во главе с кумом российского президента Виктором Медведчуком, а также скупленные россиянами украинские телеканалы, убежден Климкин.

      "У нас каналы покупаются оптом и в розницу, поэтому ближайшие годы будут очень и очень серьезными. Путин будет пытаться выдергивать Донбасс, украинский юг. Он более рискован с точки зрения российской пропаганды, чем Харьков. Например, есть угроза в отношении Николаева. Россия попытается провоцировать не один большой конфликт, а региональные конфликты, чтобы откалывать регионы друг от друга", – подчеркнул министр.

      Поэтому, отметил он, следует сконцентрироваться на главном и оставить в прошлом ссоры, обиды относительно мелких вещей.

      Надо не дать тем, кого мы называем "пророссийские силы", это же не только Медведчук, вообще стать игроком в украинском политическом поле,
      – добавил Климкин.

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      Смотрите видео о Викторе Медведчуке:

      Узнайте, какими каналами владеет Медведчук и украинские олигархи:

      ЗМІ Україна власники олігархи Медведчук

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      Теги: Война на Донбассе Новости политики Новости Украины Украина – Россия Новости Харькова Павел Климкин Виктор Медведчук Новости Николаева МИД Украины
      Источник: 24 канал
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