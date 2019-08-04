Россия будет провоцировать региональные конфликты в Украине, чтобы откалывать регионы, – Климкин

Сейчас Россия планирует расшатывать ситуацию в южных областях Украины. А в целом РФ попытается провоцировать не один крупный конфликт в Украине, а региональные конфликты, чтобы откалывать регионы друг от друга.

"Сейчас угроза федерализации Украины по российской модели наибольшая за все годы независимости. Это не какая-то абстрактная угроза, за этим стоят серьезные сценарии. Поэтому так важно не дать Путину раздолбать здесь все внутри", – заявил глава МИД Украины Павел Климкин во время общения с ветеранами войны на Донбассе.

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Ведущую роль в попытке федерализации Украины прежде всего, на юге, будут играть пророссийские политические силы во главе с кумом российского президента Виктором Медведчуком, а также скупленные россиянами украинские телеканалы, убежден Климкин.

"У нас каналы покупаются оптом и в розницу, поэтому ближайшие годы будут очень и очень серьезными. Путин будет пытаться выдергивать Донбасс, украинский юг. Он более рискован с точки зрения российской пропаганды, чем Харьков. Например, есть угроза в отношении Николаева. Россия попытается провоцировать не один большой конфликт, а региональные конфликты, чтобы откалывать регионы друг от друга", – подчеркнул министр.

Поэтому, отметил он, следует сконцентрироваться на главном и оставить в прошлом ссоры, обиды относительно мелких вещей.

Надо не дать тем, кого мы называем "пророссийские силы", это же не только Медведчук, вообще стать игроком в украинском политическом поле,

– добавил Климкин.

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