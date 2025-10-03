В Павлограде Днепропетровской области вечером 3 октября были взрывы. О возможных последствиях пока не известно.

Детали собрал 24 Канал.

Что известно о взрывах в Павлограде вечером 3 октября?

В Воздушных силах информировали в 22:04, что на Павлоград летит ракета.

В десять вечера там написали об угрозе применения баллистического вооружения с востока в областях, где объявлена воздушная тревога.

В 22:01 корреспонденты Суспильного сообщили о взрыве в Павлограде. В 22:09 – о повторном.

Мониторинговые каналы предполагали, что Россия могла ударить "Искандером". И отметили, что над городом был вражеский дрон-разведчик – возможно, "Орлан-10".

Пока нет данных о возможных последствиях российской атаки по Павлограду.

Где и почему объявили тревогу?

Вечером россияне поднимали МиГ-31. На момент публикации новости часть северных и восточных областей Украины красная из-за тревоги по "Шахедам".

Пройдите в укрытие, если в вашем регионе тревога! Не пренебрегайте безопасностью!

Какие регионы под атакой вечером 3 октября?