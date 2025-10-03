Росіяни атакують Павлоград: у місті пролунали вибухи
- Увечері 3 жовтня у Павлограді пролунали вибухи.
- Це була балістика. Монітори писали, що, імовірно, "Іскандер".
У Павлограді на Дніпропетровщині увечері 3 жовтня були вибухи. Про можливі наслідки поки не відомо.
Деталі зібрав 24 Канал.
Дивіться також Чи здатна Україна збити модернізовану балістику Росії: експерти оцінили нову загрозу
Що відомо про вибухи в Павлограді увечері 3 жовтня?
У Повітряних силах інформували о 22:04, що на Павлоград летить ракета.
О десятій вечора там написали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу в областях, де оголошено повітряну тривогу.
О 22:01 кореспонденти Суспільного повідомили про вибух у Павлограді. О 22:09 – про повторний.
Моніторингові канали припускали, що Росія могла вдарити "Іскандером". І наголосили, що над містом був ворожий дрон-розвідник – можливо, "Орлан-10".
Наразі немає даних про можливі наслідки російської атаки по Павлограду.
Важливо! Наші журналісти цілодобово збирають дані про вибухи та наслідки обстрілів в Україні в телеграм-каналі 24 Каналу.
Де і чому оголосили тривогу?
Увечері росіяни піднімали МіГ-31. На момент публікації новини частина північних і східних областей України червона через тривогу по "Шахедах".
Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог
Зверніть увагу! Карта інтерактивна, дані на ній оновлюються автоматично.
Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!
Які регіони під атакою увечері 3 жовтня?
Окупанти увечері атакували Дніпро дронами. Один з безпілотників збила українська ППО, повідомив Сергій Лисак.
Близько восьмої вечора глава Донецької ОВА написав, що ворог ударив по енергетиці. "Росіяни продовжують цілеспрямовано бити по критичній інфраструктурі. Сьогодні їхньою мішенню стала енергетика", – висловився він.
Без світла залишилися вся Дружківка і Костянтинівка, і деякі райони Краматорська.
Володимир Зеленський у вечірньому зверненні наголосив: Росія атакує критичну інфраструктуру саме перед опалювальним сезоном.
Атака була комбінованою, тільки по газових об'єктах випустили 35 ракет. ППО змогла збити половину.