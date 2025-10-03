У Павлограді на Дніпропетровщині увечері 3 жовтня були вибухи. Про можливі наслідки поки не відомо.

Деталі зібрав 24 Канал.

Що відомо про вибухи в Павлограді увечері 3 жовтня?

У Повітряних силах інформували о 22:04, що на Павлоград летить ракета.

О десятій вечора там написали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу в областях, де оголошено повітряну тривогу.

О 22:01 кореспонденти Суспільного повідомили про вибух у Павлограді. О 22:09 – про повторний.

Моніторингові канали припускали, що Росія могла вдарити "Іскандером". І наголосили, що над містом був ворожий дрон-розвідник – можливо, "Орлан-10".

Наразі немає даних про можливі наслідки російської атаки по Павлограду.

Де і чому оголосили тривогу?

Увечері росіяни піднімали МіГ-31. На момент публікації новини частина північних і східних областей України червона через тривогу по "Шахедах".

Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог

Зверніть увагу! Карта інтерактивна, дані на ній оновлюються автоматично.

Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!

