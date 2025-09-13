Россияне страдают от действий собственной власти. Ведь та, пытаясь защититься от атак БПЛА, отключает интернет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Почему россияне остаются без интернета на месяцы?

В материале указано, что один час отключения интернета обходится России в 46,4 миллиарда рублей, то есть 557,1 миллиона долларов. Это цифры по всей стране. В Москве они достигают 115,1 миллиона долларов.

Отключения летом длились от нескольких часов до нескольких недель. Украина бьет дронами по российским авиабазам все чаще.

В июле и августе количество отключений мобильной связи превысило 2 тысячи случаев. То есть более чем в три раза больше по сравнению с июнем.

Директор Общества защиты Интернета Михаил Климарев воспринял эти события однозначно:

Война наконец-то дошла до России. Прилетают дроны, и вот так они пытаются защищаться.

Оккупанты часто отключают мобильный интернет вокруг военных объектов. Например, в Нижегородской области целые районы не имели мобильного интернета более двух месяцев подряд. В области много оборонных заводов, и если в прошлом году регион атаковали каждые несколько месяцев, то теперь удары значительно чаще.

Как отключение интернета влияет на жизнь россиян?

Они не могут пользоваться навигаторами. Службам доставки это тоже усложняет жизнь.

И не могут рассчитаться банковскими карточками. В Центробанке России даже заявили, что в июле объем наличных денег в обращении в стране вырос на 2,2 миллиарда долларов. Там проблемы с осуществлением платежей назвали "временными перебоями в работе интернета в некоторых регионах".

Отключения интернета усиливают ощущение угнетения в России, поскольку Кремль усиливает контроль над цифровой сферой, активизируя военную пропаганду и кампании дезинформации внутри страны и за рубежом,

– делает вывод Financial Times.

Россияне еще пытаются контролировать население, но ситуация угрожающая