Через українські атаки дронами росіяни місяцями живуть без інтернету, – Financial Times
- Через українські атаки дронами росіяни залишаються без інтернету на тривалий час.
- Відключення інтернету ускладнює життя росіянам, впливаючи на навігацію, доставку та оплату картками.
Росіяни потерпають від дій власної влади. Адже та, намагаючись захиститися від атак БпЛА, відключає інтернет.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.
Чому росіяни залишаються без інтернету на місяці?
В матеріалі вказано, що одна година вимкнення інтернету обходиться Росії в 46,4 мільярда рублів, тобто 557,1 мільйона доларів. Це цифри по всій країні. У Москві вони сягають 115,1 мільйона доларів.
Відключення влітку тривали від кількох годин до кількох тижнів. Україна б'є дронами по російських авіабазах все частіше.
У липні та серпні кількість відключень мобільного зв'язку перевищила 2 тисячі випадків. Тобто понад утричі більше порівняно з червнем.
Директор Товариства захисту Інтернету Михайло Клімарьов сприйняв ці події однозначно:
Війна нарешті дійшла до Росії. Прилітають дрони, і ось так вони намагаються захищатися.
Окупанти часто відключають мобільний інтернет довкола військових об'єктів. Наприклад, у Нижньогородській області цілі райони не мали мобільного інтернету понад два місяці поспіль. В області багато оборонних заводів, і якщо торік регіон атакували кожні кілька місяців, то тепер удари значно частіші.
Як відключення інтернету впливає на життя росіян?
Вони не можуть користуватися навігаторами. Службам доставки це теж ускладнює життя.
І не можуть розрахуватися банківськими картками. У Центробанку Росії навіть заявили, що в липні обсяг готівки в обігу в країні зріс на 2,2 мільярда доларів. Там проблеми зі здійсненням платежів назвали "тимчасовими перебоями в роботі інтернету в деяких регіонах".
Вимкнення інтернету посилюють відчуття пригнічення в Росії, оскільки Кремль посилює контроль над цифровою сферою, активізуючи військову пропаганду і кампанії дезінформації всередині країни і за кордоном,
– робить висновок Financial Times.
Росіяни ще намагаються контролювати населення, але ситуація загрозлива
У серпні Москва справді пояснювала відключення дроновими атаками. Та британська військова розвідка вважає це інструментом контролю над інформаційним середовищем. А росіяни вже назвали новою нормою.
В окупованому Криму інтернет вимикали на тиждень – щоб приховати пересування військових.
Forbes днями написали про паралелі з історичними подіями, а саме з лютневою революцією 1917 року в Росії, приводом до якої стала нестача хліба та палива. Видання попередило Путіна, щоб він не забував, як втратив владу один з його улюблених царів Микола II.