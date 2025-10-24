Проблема для ВСУ: военный рассказал о новых дронах-матках, которые применяет Россия

России на поле боя пытаются максимально усложнять логистику украинских военных. Оккупанты начали по-новому применять беспилотники.

Об этом 24 Каналу рассказал военный с Добропольского направления, отметив, что противник создает "килл-зоны" уже с большим расстоянием. Если раньше говорилось о 5 – 7 километров, то сейчас 15 – 20, а в некоторых случаях даже больше. Это очень усложняет логистику.

Как россиянам удается создавать проблемы для Сил обороны?

Военный подчеркнул, что оккупанты улучшают качество своих FPV-дронов, через "дроны-матки", которые заносят FPV гораздо дальше. Поэтому и очень усложнилась логистика с использованием транспорта.

А без транспорта ты тоже не сильно обеспечишь позиции. Надо много чего завозить. А пешком 10 – 15 километров не сможешь много на себе занести. Это происходит по всему фронту,

– сказал он.

Украинские военные также пытаются подобно давят на врага, усложняя ему логистику. С каждым месяцем она становится все сложнее.

Что сейчас происходит возле Доброполья: карта

Оккупанты используют "дроны-матки", которые залетают вглубь фронта. Это пока не массовое применение, а единичные случаи.

Но мы уже видели, если что-то у россиян является эффективным, то они это масштабируют. Думаю, что там уже этим занимаются. А через условные 1 – 2 месяца будут совсем не единичные случаи,

– подчеркнул военнослужащий.

Его подразделение пока не имеет такого вооружения, но в целом Вооруженные Силы Украины работают над тем, чтобы увеличить количество таких "дронов-маток". Сейчас известно, что наши защитники редко используют такое оружие. По словам военного, противник нас в этом опережает. Однако, Украина не стоит на месте и пытаемся увеличить дальность поражения различными средствами.

Какова ситуация в Донецкой области?