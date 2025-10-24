Проблема для ВСУ: военный рассказал о новых дронах-матках, которые применяет Россия
- Российские оккупанты улучшают FPV-дроны благодаря "дронам-маткам", что затрудняет логистику украинских военных.
- Украинские военные работают над увеличением количества и дальности своих дронов, но противник пока имеет преимущество.
России на поле боя пытаются максимально усложнять логистику украинских военных. Оккупанты начали по-новому применять беспилотники.
Об этом 24 Каналу рассказал военный с Добропольского направления, отметив, что противник создает "килл-зоны" уже с большим расстоянием. Если раньше говорилось о 5 – 7 километров, то сейчас 15 – 20, а в некоторых случаях даже больше. Это очень усложняет логистику.
Как россиянам удается создавать проблемы для Сил обороны?
Военный подчеркнул, что оккупанты улучшают качество своих FPV-дронов, через "дроны-матки", которые заносят FPV гораздо дальше. Поэтому и очень усложнилась логистика с использованием транспорта.
А без транспорта ты тоже не сильно обеспечишь позиции. Надо много чего завозить. А пешком 10 – 15 километров не сможешь много на себе занести. Это происходит по всему фронту,
– сказал он.
Украинские военные также пытаются подобно давят на врага, усложняя ему логистику. С каждым месяцем она становится все сложнее.
Что сейчас происходит возле Доброполья: карта
Оккупанты используют "дроны-матки", которые залетают вглубь фронта. Это пока не массовое применение, а единичные случаи.
Но мы уже видели, если что-то у россиян является эффективным, то они это масштабируют. Думаю, что там уже этим занимаются. А через условные 1 – 2 месяца будут совсем не единичные случаи,
– подчеркнул военнослужащий.
Его подразделение пока не имеет такого вооружения, но в целом Вооруженные Силы Украины работают над тем, чтобы увеличить количество таких "дронов-маток". Сейчас известно, что наши защитники редко используют такое оружие. По словам военного, противник нас в этом опережает. Однако, Украина не стоит на месте и пытаемся увеличить дальность поражения различными средствами.
Какова ситуация в Донецкой области?
Россияне не прекращают массированное наступление в Донецкой области. В середине октября 2025 года оккупанты впервые за долгое время провели 3 механизированные штурмы там.
Украинским военным удалось отбросить россиян вблизи двух сел в Донецкой области. Говорится о Кучеров Яр и Новое Шахово, что вблизи Доброполья.
Украинские десантники освободили в Донецкой области Кучеров Яр и взяли немало оккупантов в плен. Наши военные подняли там сине-желтый флаг.