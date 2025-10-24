Проблема для ЗСУ: військовий розповів про нові дрони-матки, які застосовує Росія
- Російські окупанти покращують FPV-дрони завдяки "дронам-маткам", що ускладнює логістику українських військових.
- Українські військові працюють над збільшенням кількості та дальності своїх дронів, але противник поки має перевагу.
Росії на полі бою намагаються максимально ускладнювати логістику українських військових. Окупанти почали по-новому застосовувати безпілотники.
Про це 24 Каналу розповів військовий із Добропільського напрямку, зазначивши, що противник створює "кілл-зони" вже з більшою відстанню. Якщо раніше мовилось про 5 – 7 кілометрів, то зараз 15 – 20, а в деяких випадках навіть більше. Це дуже ускладнює логістику.
Як росіянам вдається створювати проблеми для Сил оборони?
Військовий підкреслив, що окупанти покращують якість своїх FPV-дронів, через "дрони-матки", які заносять FPV набагато далі. Тому й дуже ускладнилась логістика із використанням транспорту.
А без транспорту ти теж не сильно забезпечиш позиції. Треба багато чого завозити. А пішки 10 – 15 кілометрів не зможеш багато на собі занести. Це відбувається по всьому фронту,
– сказав він.
Українські військові також намагаються подібно тиснуть на ворога, ускладнюючи йому логістику. З кожним місяцем вона стає все складнішою.
Що зараз відбувається на біля Добропілля: карта
Окупанти використовують "дрони-матки", які залітають вглиб фронту. Це поки не масове застосування, а поодинокі випадки.
Але ми вже бачили, якщо щось у росіян є ефективним, то вони це масштабують. Думаю, що там вже цим займаються. А через умовні 1 – 2 місяці будуть зовсім непоодинокі випадки,
– підкреслив військовослужбовець.
Його підрозділ поки не має такого озброєння, але в цілому Збройні Сили України працюють над тим, щоб збільшити кількість таких "дронів-маток". Зараз відомо, що наші захисники рідко використовують таку зброю. За словами військового, противник нас в цьому випереджає. Однак, Україна не стоїть на місці й намагаємося збільшити дальність ураження різними засобами.
Яка ситуація на Донеччині?
Росіяни не припиняють масований наступ на Донеччині. У середині жовтня 2025 року окупанти вперше за довгий час провели 3 механізовані штурми там.
Українським військовим вдалось відкинути росіян поблизу двох сіл у Донецькій області. Мовиться про Кучерів Яр та Нове Шахове, що поблизу Добропілля.
Українські десантники звільнили на Донеччині Кучерів Яр та взяли чимало окупантів у полон. Наші військові підняли там синьо-жовтий прапор.