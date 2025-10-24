В частности, с их помощью наши военные провели операции по эвакуации, которая длилась неделю. Об этом в эфире 24 Канала рассказал рекрутер 92 ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко Виталий Лысенко.

Как проходила операция?

Виталий Лысенко отметил, что наземные роботизированные комплексы стали неотъемлемой вещью на фронте. Эти системы помогают нашим военным выполнять ряд важных задач. Главное – это помощь в проведении эвакуации бойцов. Особенно в условиях, когда оккупанты постоянно выпускают FPV-дроны и другие БПЛА.

Зайти, заехать, как это было раньше, на машине, на любом другом транспорте становится почти невозможно. Потому что за вами сразу прилетает. Наземными дронами, когда еще и дистанционно ими управляют, вы просто убираете риск для того, чтобы были какие-то лишние ранения, вообще риск для личного состава,

– подчеркнул он.

Несколько месяцев назад бойцы провели операцию по эвакуации на Харьковском направлении с помощью наземных роботизированных комплексов. От взрыва вражеского FPV-дрона ранило двух разведчиков, которые как раз заходили на позицию заменять других ребят. Операторы начали их эвакуировать.

Это была уже вторая попытка. Потому что во время первой, к сожалению, мы потеряли один из наших наземных дронов. Там были очень напряженные бои. До этого еще другое подразделение пыталось эвакуировать парней, но у них, к сожалению, также ничего не получилось. Только через неделю, когда парней удалось оттянуть чуть ближе к дружественным позициям, нам удалось их забрать,

– объяснил рекрутер.

Есть другие проблемы, которые возникают во время работы. Тогда был ливень, морось, а такая погода влияет на связь. Был риск потерять управление дроном. Второй раз операция прошла успешно. Обоих военных удалось эвакуировать. Таких операций становится все больше.

Например, эта эвакуация была сделана на дроне украинского производства TerMIT. Он работает не на двигателе, а на электричестве. Поэтому его очень сложно увидеть в отличие от машины. Это гораздо лучше для безопасности вообще всех: и операторов, и пехоты, и любого, кто на позициях, к кому эта помощь едет,

– добавил Лысенко.

Заметим, что в 92 ОШБр продолжается сбор на разведывательный комплекс украинского производства – это дрон Mini Shark. Он нужен для того, чтобы выявлять вражескую артиллерию, вражеские штабы, любые ценные объекты на очень большой дистанции. В нем защищенная связь. Присоединиться можно по ссылке.

Это современный комплекс, который помогает нашим средствам поражения видеть вражеские цели и потом их поражать. Потому что это спасает жизни и пехотинцев, и всех остальных, по кому эти вражеские цели могли работать или наносить какой-либо вред. Поэтому это очень важная вещь. Будем вам благодарны, если вы закинете 5, 10, 10 50 гривен. Маленьких донатов нет,

– подчеркнул рекрутер 92 ОШБр.

Почему наземные роботизированные комплексы важны?