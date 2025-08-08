Российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Херсону, повредив мост к микрорайону Корабел, который полностью окружен водой. ВСУ не почувствуют последствия ударов, но не местные жители.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, отметив, что именно этот мост был единственным логистическим сообщением. По нему в микрорайон поставляли все необходимое для жизни.

Зачем россияне разрушили мост в Херсоне?

По словам военного обозревателя, после удара по мосту существует угроза того, что оккупанты попытаются десантироваться и форсировать реку Днепр, чтобы зайти на правобережье Херсонщины. Однако такой сценарий для врага может закончиться неудачей.

Сам удар по микрорайону Корабел – это нарушение логистики на этот остров. Ведь микрорайон полностью окружен водой, этот мост – единственное автомобильное сообщение.

Россияне частично его разрушили, чтобы максимально помешать передвижению тяжелого транспорта. Именно фуры и грузовики поставляют продукты и товары – все, чтобы люди там нормально жили. Поэтому местные должны оттуда эвакуироваться,

– объяснил Попович.

Он добавил, что ВСУ в любом случае смогут настроить логистику для себя на этот остров, поэтому россияне целились именно по гражданским, чтобы превратить Херсон в "зону убийств".

К слову, ежедневно из микрорайона волонтеры и местные власти вывозят около 200 человек. Сейчас там находится около 1500 человек. Кроме этого моста, микрорайон и Херсон соединяет еще железная дорога, но и ее оккупанты угрожают разрушить.