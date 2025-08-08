Російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Херсону, пошкодивши міст до мікрорайону Корабел, який повністю оточений водою. ЗСУ не відчують наслідки ударів, але не місцеві мешканці.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що саме цей міст був єдиним логістичним сполученням. Ним в мікрорайон постачали усе необхідне для життя.

Дивіться також Мріють про захоплення щонайменше 4 областей, – Буданов про ключові цілі Росії

Навіщо росіяни зруйнували міст у Херсоні?

За словами військового оглядача, після удару по мосту існує загроза того, що окупанти спробують десантуватись та форсувати річку Дніпро, щоб зайти на правобережжя Херсонщини. Однак такий сценарій для ворога може закінчитись невдачею.

Сам удар по мікрорайону Корабел – це порушення логістики на цей острів. Адже мікрорайон повністю оточений водою, цей міст – єдине автомобільне сполучення.

Росіяни частково його зруйнували, щоб максимально перешкодити пересування важкого транспорту. Саме фури та вантажівки постачають продукти та товари – все, щоб люди там нормально жили. Тому місцеві мусять звідти евакуйовуватись,

– пояснив Попович.

Він додав, що ЗСУ в будь-якому випадку зможуть налаштувати логістику для себе на цей острів, тому росіяни цілились саме по цивільних, щоб перетворити Херсон на "зону вбивств".

До слова, щодня з мікрорайону волонтери та місцева влада вивозять близько 200 людей. Зараз там перебуває близько 1500 осіб. Крім цього мосту, мікрорайон і Херсон сполучає ще залізниця, але і її окупанти погрожують зруйнувати.