6 декабря, 08:13
Россияне обстреливали Киевскую область всю ночь: есть пострадавшие и разрушения в трех районах
Основные тезисы
- В результате массированного обстрела Киевской области в ночь на 6 декабря пострадали 3 человека.
- В Фастове поврежден железнодорожный вокзал, в Вышгородском и Бучанском районах возникли пожары, разрушены дома.
В ночь на субботу, 6 декабря, российские военные массированно атаковали Украину. В частности, пострадала Киевщина – в области вспыхнули пожары, есть разрушения.
Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасатели рассказали о последствиях вражеского удара, ликвидация которых продолжается по состоянию на утро.
Какие последствия атаки на Киевскую область?
В результате российского массированного обстрела Киевской области пострадали 3 человека. Кроме того, последствия зафиксировали в трех районах:
- Фастовский: в Фастове возникли пожары и разрушения на территории железнодорожного вокзала и моторно-вагонного депо;
- Вышгородский: в селе Новые Петровцы из-за обломков БпЛА возник пожар в складском здании на площади 5 500 квадратных метров, произошло возгорание 3 грузовых автомобилей, разрушен жилой дом, еще 6 – повреждены;
- Бучанский: в селе Нежиловичи возник пожар и разрушение частного здания.
Последствия российского обстрела 6 декабря: смотрите фото
Что известно о последствиях в других регионах?
- Атаки вражеских беспилотников также подверглась Черниговщина. В областном центре и районе противник нанес удары по объектам критической инфраструктуры, в Крюковском районе – по жилому сектору и гражданскому объекту.
- В Луцке в одном из микрорайонов горят продуктовые склады.
- На Днепропетровскую область летели ударные дроны и баллистика, зафиксированы перебои с электроснабжением.