Росіяни обстрілювали Київщину всю ніч: є постраждалі та руйнування у трьох районах

У ніч на суботу, 6 грудня, російські військові масовано атакували Україну. Зокрема, постраждала Київщина – в області спалахнули пожежі, є руйнування.

Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій. Рятувальники розповіли про наслідки ворожого удару, ліквідація яких триває станом на ранок. Дивіться також "Залізний купол" з ШІ для Європи: що це за система і чи зможе захистити міста від ракет і дронів Які наслідки атаки на Київщину? Унаслідок російського масованого обстрілу Київської області постраждало 3 людини. Окрім того, наслідки зафіксували у трьох районах: Фастівський : у Фастові виникли пожежі та руйнація на території залізничного вокзалу та моторно-вагонного депо;

: у Фастові виникли пожежі та руйнація на території залізничного вокзалу та моторно-вагонного депо; Вишгородський : у селі Нові Петрівці через уламки БпЛА виникла пожежа у складській будівлі на площі 5 500 квадратних метрів, сталося загоряння 3 вантажних автомобілів, зруйновано житловий будинок, ще 6 – пошкоджено;

: у селі Нові Петрівці через уламки БпЛА виникла пожежа у складській будівлі на площі 5 500 квадратних метрів, сталося загоряння 3 вантажних автомобілів, зруйновано житловий будинок, ще 6 – пошкоджено; Бучанський: у селі Нежиловичі виникла пожежа та руйнація приватної будівлі. Наслідки російського обстрілу 6 грудня: дивіться фото Що відомо про наслідки в інших регіонах? Атаки ворожих безпілотників також зазнала Чернігівщина. В обласному центрі та районі противник ударив по об'єктах критичної інфраструктури, у Крюківському районі – по житловому сектору й цивільному об'єкту.

У Луцьку в одному з мікрорайонів горять продуктові склади.

На Дніпропетровську область летіли ударні дрони та балістика, зафіксовано перебої з електропостачанням.