Росіяни обстрілювали Київщину всю ніч: є постраждалі та руйнування у трьох районах
- Унаслідок масованого обстрілу Київщини в ніч на 6 грудня постраждало 3 людини.
- У Фастові пошкоджено залізничний вокзал, у Вишгородському та Бучанському районах виникли пожежі, зруйновано будинки.
У ніч на суботу, 6 грудня, російські військові масовано атакували Україну. Зокрема, постраждала Київщина – в області спалахнули пожежі, є руйнування.
Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій. Рятувальники розповіли про наслідки ворожого удару, ліквідація яких триває станом на ранок.
Які наслідки атаки на Київщину?
Унаслідок російського масованого обстрілу Київської області постраждало 3 людини. Окрім того, наслідки зафіксували у трьох районах:
- Фастівський: у Фастові виникли пожежі та руйнація на території залізничного вокзалу та моторно-вагонного депо;
- Вишгородський: у селі Нові Петрівці через уламки БпЛА виникла пожежа у складській будівлі на площі 5 500 квадратних метрів, сталося загоряння 3 вантажних автомобілів, зруйновано житловий будинок, ще 6 – пошкоджено;
- Бучанський: у селі Нежиловичі виникла пожежа та руйнація приватної будівлі.
Наслідки російського обстрілу 6 грудня: дивіться фото
Що відомо про наслідки в інших регіонах?
Атаки ворожих безпілотників також зазнала Чернігівщина. В обласному центрі та районі противник ударив по об'єктах критичної інфраструктури, у Крюківському районі – по житловому сектору й цивільному об'єкту.
У Луцьку в одному з мікрорайонів горять продуктові склади.
На Дніпропетровську область летіли ударні дрони та балістика, зафіксовано перебої з електропостачанням.