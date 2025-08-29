Отрезали части тел: россияне жестоко замучили 7 украинских защитников
- 33-летний нацгвардеец Владислав, который выжил после пыток в российском плену, дал показания о жестоких действиях оккупантов.
- Прокуроры начали досудебное расследование.
Недавно стали известны ужасные подробности пыток украинских военнослужащих в российском плену. Ими поделился 33-летний нацгвардеец Владислав, которому чудом удалось выжить. По показаниям мужчины Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование.
Жуткий инцидент произошел в августе 2025 года вблизи села Миролюбовка, расположенного в Покровском районе, передает 24 Канал со ссылкой на прокуратуру.
Что известно о пытках воинов ВСУ россиянами?
Оккупанты захватили в плен военнослужащего ВСУ. Своего пленника они завели в подвал дома, в котором на коленях со связанными за спиной руками находились еще 7 украинских защитников.
Во время допросов российские военные жестоко пытали воинов Сил обороны. Они отрезали пострадавшим части тел, после чего перерезали им горло.
В дальнейшем, считая своих жертв погибшими, захватчики сбросили тела в яму и забросали мусором. Один из пленных – 33-летний нацгвардеец Владислав – выжил и в течение 5 суток, несмотря на открытые раны и тяжелые травмы, добирался до украинских позиций. Сейчас пострадавший находится в медицинском учреждении.
Он рассказывал, что первым ребятам, которые попали в плен – они были из разведки – им выкалывали глаза, отрезали губы, мужские органы обрезали, уши, нос,
– рассказал брат пленного, которому удалось выжить.
Военнослужащему уже провели операцию. Врачи делают все возможное, чтобы он снова мог говорить. Пока же нацгвардеец записывает свои воспоминания в дневнике. Несмотря на пережитое, мужчина уже думает о возвращении на фронт и мечтает увидеть свою 4-летнюю дочь. "Пишет, чтобы те твари все почувствовали то, что почувствовал я и те 7 наших ребят-казаков", – говорит брат раненого.
Что известно о последних военных преступлениях россиян?
Украинские разведчики перехватили доказательства пыток защитников со стороны россиян. На записи слышно, как командир российских войск дает приказ своим подчиненным оторвать ноготь украинскому военнослужащему.
На Покровском направлении вблизи города Родинское российский военный расстрелял гражданского.
Molfar Intelligence Institute и СБУ идентифицировали 144 российских тюремщиков, причастных к пыткам украинских военнопленных.