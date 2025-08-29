Недавно стали известны ужасные подробности пыток украинских военнослужащих в российском плену. Ими поделился 33-летний нацгвардеец Владислав, которому чудом удалось выжить. По показаниям мужчины Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование.

Жуткий инцидент произошел в августе 2025 года вблизи села Миролюбовка, расположенного в Покровском районе, передает 24 Канал со ссылкой на прокуратуру.

Что известно о пытках воинов ВСУ россиянами?

Оккупанты захватили в плен военнослужащего ВСУ. Своего пленника они завели в подвал дома, в котором на коленях со связанными за спиной руками находились еще 7 украинских защитников.

Во время допросов российские военные жестоко пытали воинов Сил обороны. Они отрезали пострадавшим части тел, после чего перерезали им горло.

В дальнейшем, считая своих жертв погибшими, захватчики сбросили тела в яму и забросали мусором. Один из пленных – 33-летний нацгвардеец Владислав – выжил и в течение 5 суток, несмотря на открытые раны и тяжелые травмы, добирался до украинских позиций. Сейчас пострадавший находится в медицинском учреждении.

Он рассказывал, что первым ребятам, которые попали в плен – они были из разведки – им выкалывали глаза, отрезали губы, мужские органы обрезали, уши, нос,

– рассказал брат пленного, которому удалось выжить.

Военнослужащему уже провели операцию. Врачи делают все возможное, чтобы он снова мог говорить. Пока же нацгвардеец записывает свои воспоминания в дневнике. Несмотря на пережитое, мужчина уже думает о возвращении на фронт и мечтает увидеть свою 4-летнюю дочь. "Пишет, чтобы те твари все почувствовали то, что почувствовал я и те 7 наших ребят-казаков", – говорит брат раненого.

Что известно о последних военных преступлениях россиян?