Нещодавно стали відомі жахливі подробиці катувань українських військовослужбовців у російському полоні. Ними поділився 33-річний нацгвардієць Владислав, якому дивом вдалося вижити. За свідченнями чоловіка Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування.

Моторошний інцидент трапився у серпні 2025 року поблизу села Миролюбівка, розташованого у Покровському районі, передає 24 Канал із посиланням на прокуратуру.

Що відомо про катування воїнів ЗСУ росіянами?

Окупанти захопили в полон військовослужбовця ЗСУ. Свого бранця вони завели до підвалу будинку, у якому на колінах зі зв'язаними за спиною руками перебували ще 7 українських захисників.

Під час допитів російські військові жорстоко катували воїнів Сил оборони. Вони відрізали потерпілим частини тіл, після чого перерізали їм горло.

У подальшому, вважаючи своїх жертв загиблими, загарбники скинули тіла у яму і закидали сміттям. Один з полонених – 33-річний нацгвардієць Владислав – вижив та упродовж 5 діб, попри відкриті рани та тяжкі травми, добирався до українських позицій. Наразі потерпілий перебуває у медичному закладі.

Він розповідав, що першим хлопцям, які потрапили в полон – вони були з розвідки – їм виколювали очі, відрізали губи, чоловічі органи обрізали, вуха, ніс,

– розповів брат полоненого, якому вдалося вижити.

Військовослужбовцю вже провели операцію. Лікарі роблять все можливе, аби він знову міг говорити. Наразі ж нацгвардієць записує свої спогади в щоденнику.

Попри пережите, чоловік уже думає про повернення на фронт і мріє побачити свою 4-річну доньку. "Пише, щоб ті тварюки всі відчули те, що відчув я і ті 7 наших хлопців-козаків", – каже брат пораненого.

Що відомо про останні воєнні злочини росіян?