Могут готовить новое наступление: оккупанты перемещают ракеты и БК на Запорожье
- На Запорожском направлении зафиксирован рост перевозок боекомплекта россиянами.
- В последнее время агенты "Атеш" сообщают, что российские войска могут готовить новые наступательные действия на Запорожском направлении.
На Запорожском направлении агенты "Атеш" фиксируют рост перевозок боекомплекта. Оккупационная армия может готовить новое наступление.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Атеш".
Что известно о перевозке врагом боекомплекта на Запорожье?
В последнее время агенты движения информируют, что россияне могут готовить новые наступательные действия на Запорожском направлении.
В районе Урзуфа (46.9221310, 37.1135310) зафиксирована повышенная активность противника, связанная с переброской боекомплекта,
– пишут в "Атеш".
Указывается, что каждый день фиксируются колонны с боеприпасами, которые движутся одними и теми же маршрутами. Одновременно увеличилось количество транспортных средств, задействованных в подвозе снарядов и ракет.
Также обнаружены новые точки разгрузки. Это может свидетельствовать о создании временных складов в прифронтовой зоне.
в "Атеш" подчеркнули, что все собранные данные в режиме реального времени передают Силам обороны Украины.
"Это позволяет наносить точные удары по складам и маршрутам снабжения, нанося противнику критический урон и подрывая его возможности вести наступательные действия", – подчеркнули партизаны.
Что ранее сообщали в "Атеш"?
В четверг, 4 сентября, агенты "Атеш" сообщали о перемещении оккупантов в Луганске.
Их источники фиксировали перемещение колонн техники оккупационных подразделений в Луганске. Тогда указывали, что часть техники отводится на восстановление в тыл, а то, что уцелело, перебрасывается на Запорожское направление.
В "Атеш" указали, что, согласно подтвержденной информации, в последний месяц технику активно вывозят из региона для усиления приоритетных направлений оккупационных войск.