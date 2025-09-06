На Запорожском направлении агенты "Атеш" фиксируют рост перевозок боекомплекта. Оккупационная армия может готовить новое наступление.

Что известно о перевозке врагом боекомплекта на Запорожье?

В последнее время агенты движения информируют, что россияне могут готовить новые наступательные действия на Запорожском направлении.

В районе Урзуфа (46.9221310, 37.1135310) зафиксирована повышенная активность противника, связанная с переброской боекомплекта,

– пишут в "Атеш".

Указывается, что каждый день фиксируются колонны с боеприпасами, которые движутся одними и теми же маршрутами. Одновременно увеличилось количество транспортных средств, задействованных в подвозе снарядов и ракет.

Также обнаружены новые точки разгрузки. Это может свидетельствовать о создании временных складов в прифронтовой зоне.

в "Атеш" подчеркнули, что все собранные данные в режиме реального времени передают Силам обороны Украины.

"Это позволяет наносить точные удары по складам и маршрутам снабжения, нанося противнику критический урон и подрывая его возможности вести наступательные действия", – подчеркнули партизаны.

Что ранее сообщали в "Атеш"?