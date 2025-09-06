На Запорізькому напрямку агенти "Атеш" фіксують зростання перевезень боєкомплекту. Окупаційна армія може готувати новий наступ.

Про це пише 24 Канал із посиланням на "Атеш".

Що відомо про перевезення ворогом боєкомплекту на Запоріжжі?

Останнім часом агенти руху інформують, що росіяни можуть готувати нові наступальні дії на Запорізькому напрямку.

У районі Урзуфа (46.9221310, 37.1135310) зафіксовано підвищену активність противника, пов'язану з перекиданням боєкомплекту,

– пишуть в "Атеш".

Вказується, що кожного дня фіксуються колони з боєприпасами, що рухаються одними й тими самими маршрутами. Одночасно збільшилася кількість транспортних засобів, які задіяні в підвезенні снарядів та ракет.

Також виявлено нові точки розвантаження. Це може свідчити про створення тимчасових складів у прифронтовій зоні.

️В "Атеш" підкреслили, що всі зібрані дані в режимі реального часу передають Силам оборони України.

"Це дозволяє завдавати точних ударів по складах і маршрутах постачання, завдаючи противнику критичної шкоди та підриваючи його можливості вести наступальні дії", – зазначили партизани.

Що раніше повідомляли в "Атеш"?