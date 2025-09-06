Можуть готувати новий наступ: окупанти переміщують ракети та БК на Запоріжжя
- На Запорізькому напрямку зафіксовано зростання перевезень боєкомплекту росіянами.
- Останнім часом агенти "Атеш" повідомляють, що російські війська можуть готувати нові наступальні дії на Запорізькому напрямку.
На Запорізькому напрямку агенти "Атеш" фіксують зростання перевезень боєкомплекту. Окупаційна армія може готувати новий наступ.
Про це пише 24 Канал із посиланням на "Атеш".
Дивіться також РЛС, що спостерігає за Європою: "Атеш" виявили важливий об'єкт Росії в Мордовії
Що відомо про перевезення ворогом боєкомплекту на Запоріжжі?
Останнім часом агенти руху інформують, що росіяни можуть готувати нові наступальні дії на Запорізькому напрямку.
У районі Урзуфа (46.9221310, 37.1135310) зафіксовано підвищену активність противника, пов'язану з перекиданням боєкомплекту,
– пишуть в "Атеш".
Вказується, що кожного дня фіксуються колони з боєприпасами, що рухаються одними й тими самими маршрутами. Одночасно збільшилася кількість транспортних засобів, які задіяні в підвезенні снарядів та ракет.
Також виявлено нові точки розвантаження. Це може свідчити про створення тимчасових складів у прифронтовій зоні.
️В "Атеш" підкреслили, що всі зібрані дані в режимі реального часу передають Силам оборони України.
"Це дозволяє завдавати точних ударів по складах і маршрутах постачання, завдаючи противнику критичної шкоди та підриваючи його можливості вести наступальні дії", – зазначили партизани.
Дивіться також "Атеш" спалив російську логістику в тилу на Донеччині
Що раніше повідомляли в "Атеш"?
У четвер, 4 вересня, агенти "Атеш" повідомляли про переміщення окупантів у Луганську.
Їхні джерела фіксували переміщення колон техніки окупаційних підрозділів у Луганську. Тоді вказували, що частина техніки відводиться на відновлення у тил, а те, що вціліло, перекидається на Запорізький напрямок.
В "Атеш" вказали, що, відповідно до підтвердженої інформації, в останній місяць техніку активно вивозять із регіону для посилення пріоритетних напрямків окупаційних військ.