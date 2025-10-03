Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Как изменилась ситуация на линии фронта / Карты ISW

Владимир Зеленский заявил, что на 2025 год Россия имела амбициозные планы по войне в Украине. Однако достичь врагу удалось мало.



По словам президента, Россия делает много ошибок. Именно поэтому нужно повысить давление, чтобы заставить агрессора закончить войну, изменить свою политику.

