Росіяни тиснуть одразу на кількох напрямках, ситуація складна: карти й огляд фронту ISW
- Російські війська 2 жовтня продовжували наступальні дії в різних напрямках, ворог просунувся на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі.
- Українські війська нещодавно просунулися в районі Добропілля, підтверджуючи звільнення населеного пункту Дорожнє.
В Інституті вивчення війни опублікували звіт щодо ситуації на фронті. Фактично вздовж усієї лінії зіткнення тривають напружені бої, російські війська просунулися на кількох напрямках.
Інституту вивчення війни (ISW).
Як змінилася ситуація на різних напрямках?
- Російські війська 2 жовтня продовжували наступальні дії в Курській області та північній частині Сумщини, однак підтверджених просувань не мали.
- Нещодавно російські війська просунулися на півночі Харківської області. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 жовтня, підтверджують їхній рух на захід від Вовчанського олійноекстракційного заводу у північно-західній частині Вовчанська.
- На напрямку Великого Бурлука 2 жовтня ворог продовжував наступальні дії, проте без успіху.
- На Куп'янському напрямку 2 жовтня російські війська також намагалися наступати, але просування не зафіксовано.
- На напрямку Борової ворог 2 жовтня продовжував наступальні операції, однак підтверджених результатів немає.
- На Лиманському напрямку нещодавно відбулося просування обох сторін. Кадри від 1 жовтня свідчать, що українські війська просунулися на північному сході селища Ямпіль (на південний схід від Лимана). Водночас відео від 30 вересня підтверджує просування росіян у північно-східній частині Ямполя та центральній частині Шандриголового.
- На Сіверському напрямку російські війська, на жаль, досягли успіху. Геолокаційні матеріали від 1 жовтня підтверджують їхній вихід на територію Донецького металургійного заводу, що розташований на північ від Сіверська.
Як змінилася ситуація на лінії фронту / Карти ISW
- У тактичному районі Костянтинівка – Дружківка 2 жовтня ворог намагався наступати, але підтверджених результатів немає.
- Українські війська нещодавно просунулися в районі Добропілля. Кадри від 2 жовтня підтверджують звільнення населеного пункту Дорожнє, розташованого на південний схід від Добропілля.
- На Покровському напрямку ворог нещодавно просунувся. Геолокаційні кадри від 1 жовтня свідчать про рух росіян на схід від села Балаган, що на схід від Покровська.
- На напрямку Новопавлівки також зафіксоване просування росіян. Відео від 2 жовтня підтверджує їхню появу у центральній частині Зеленого Гаю, на південний захід від Новопавлівки.
- На напрямку Великомихайлівки 2 жовтня російські війська продовжили наступальні дії, але результатів не досягли.
- У східній частині Запорізької області ворог нещодавно просунувся. Геолокаційні матеріали від 1 жовтня підтверджують його рух на захід від Новоіванівки (північний схід від Гуляйполя), а також у центральній та західній частині самого села.
- У західній частині Запорізької області також зафіксовані нові успіхи росіян. Відео від 1 жовтня підтверджує їхнє просування у південно-східній частині Степногірська (захід від Оріхова).
- На Херсонському напрямку 2 жовтня російські війська здійснили обмежені атаки, але просунутися не змогли.
Що зараз відбувається на фронті?
Володимир Зеленський заявив, що на 2025 рік Росія мала амбітні плани щодо війни в Україні. Однак досягти ворогу вдалося мало.
За словами президента, Росія робить багато помилок. Саме тому потрібно підвищити тиск, аби змусити агресора закінчити війну, змінити свою політику.
За словами Олександра Сирського, українські захисники деокупували 2,2 квадратних кілометрів території на Добропільському напрямку та розсікли так званий "Добропільський виступ".