Прошли сквозь туман: майор ВСУ объяснил, что кроме погоды позволяет врагу продвигаться в Покровск

Враг воспользовался неблагоприятными погодными условиями для продвижения. Из-за густого тумана россияне сумели проникнуть в южные окраины Покровска.

Политолог и майор ВСУ Андрей Ткачук в разговоре с 24 Каналом объяснил, какие еще факторы повлияли на действия противника. Также политолог сказал, как у украинских сил появилась возможность стабилизировать ситуацию на Покровском направлении.

Какой контингент враг сконцентрировал на Покровском направлении?

Ткачук отметил, что оккупантам также помогает тот факт, что они имеют огромный контингент военных. Кроме того, на юге остаются точки инфильтрации в город.

"Туманная погода тоже помогает врагу. Так как это тяжелые погодные условия для наших подразделений БПЛА, которые сегодня работают на Покровске. Соответственно враг всеми возможностями использовал этот фактор", – отметил майор ВСУ.

Обратите внимание! 10 ноября в сети распространилось видео, на котором оккупанты под пеленой густого тумана на мотоциклах и гражданских автомобилях движутся к южной части Покровска. В 7 корпусе ДШВ подтвердили, что враг воспользовался плохой погодой и низкой видимостью. Однако наши защитники частично ликвидировали колонну россиян, но из-за тумана не удалось зафиксировать результаты контратаки.

На днях 7 корпус ДШВ сообщал, что спадает интенсивность боевых действий в Покровске, по сравнению с тем обострением, которое происходило полторы недели назад. Это указывает на то, что россияне проводят определенные ротационные мероприятия.

Благодаря этому у нас появилась возможность немного стабилизировать ситуацию. Есть шанс ею воспользоваться, и надеюсь на то, что наши подразделения это сделали для наших ротационных мероприятий – для сохранения личного состава и для продолжения определенных контрнаступательных операций в Покровске и в агломерации,

– отметил он политолог.

7 корпус ДШВ и все подразделения, которые взаимодействуют с ним, проводят, по его словам, феноменальную работу, тяжелые операции по защите Покровска и Мирноградской агломерации.

Сегодня это остается самым тяжелым направлением, где россияне сконцентрировали самый большой контингент своих военных со времен полномасштабного вторжения – 150 тысяч личного состава. Это огромное количество,

– подчеркнул Андрей Ткачук.

Понятно, что не все из них участвуют в штурмах и боевых действиях. Часть россиян привлечена к обеспечению. Однако все равно это колоссально большой контингент военных, учитывая, как отметил майор ВСУ, на то, что вобщем 700 тысяч человек российских военных участвуют в войне на территории Украины.

В то же время россияне, чтобы постоянно пополнять личный состав, применяют гибридные методы привлечения военнослужащих к войне в Украине – сделали круглогодичным призыв на срочную службу, набирают добровольцев по контракту и в России, и за рубежом, привлекают резервистов. Они, как заметил политолог, прибегают к этим мерам, потому что имеют дефицит живой силы.

Какова ситуация на Покровском направлении?