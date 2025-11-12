Пройшли крізь туман: майор ЗСУ пояснив, що окрім погоди дозволяє ворогу просуватися у Покровськ

Ворог скористався несприятливими погодними умовами для просування. Через густий туман росіяни зуміли проникнути у південні околиці Покровська.

Політолог та майор ЗСУ Андрій Ткачук у розмові з 24 Каналом пояснив, які ще чинники вплинули на дії противника. Також політолог сказав, як в українських сил з'явилась можливість стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку.

Який контингент ворог сконцентрував на Покровському напрямку?

Ткачук наголосив, що окупантам також допомагає той факт, що вони мають величезний контингент військових. Крім того, на півдні залишаються точки інфільтрації у місто.

"Туманна погода теж допомагає ворогу. Позаяк це важкі погодні умови для наших підрозділів БпЛА, які сьогодні працюють на Покровську. Відповідно ворог всіма можливостями використав цей чинник", – зауважив майор ЗСУ.

Зверніть увагу! 10 листопада у мережі поширилось відео, на якому окупанти під пеленою густого туману на мотоциклах та цивільних автомобілях рухаються до південної частини Покровська. У 7 корпусі ДШВ підтвердили, що ворог скористався поганю погодою та низькою видимістю. Проте наші захисники частково ліквідували колону росіян, але через туман не вдалося зафіксувати результати контратаки.

Днями 7 корпус ДШВ повідомляв, що спадає інтенсивність бойових дій у Покровську, порівняно з тим загостренням, яке відбувалось півтора тижня тому. Це вказує на те, що росіяни проводять певні ротаційні заходи.

Завдяки цьому у нас з'явилася можливість трохи стабілізувати ситуацію. Маємо шанс нею скористатися, і сподіваюсь на те, що наші підрозділи це зробили для наших ротаційних заходів – задля збереження особового складу і для продовження певних контрнаступальних операцій у Покровську і в агломерації,

– зазначив він політолог.

7 корпус ДШВ та всі підрозділи, які взаємодіють з ним, проводять, за його словами, феноменальну роботу, важкі операції із захисту Покровська та Мирноградської агломерації.

Сьогодні це залишається найважчим напрямком, де росіяни сконцентрували найбільший контингент своїх військових з часів повномасштабного вторгнення – 150 тисяч особового складу. Це величезна кількість,

– підкреслив Андрій Ткачук.

Зрозуміло, що не всі з них беруть участь у штурмах і бойових діях. Частина росіян залучена до забезпечення. Однак все одно це колосально великий контингент військових, зважаючи, як наголосив майор ЗСУ, на те, що загалом 700 тисяч осіб російських військових беруть участь у війни на території України.

Водночас росіяни, щоб постійно поповнювати особовий склад, застосовують гібридні методи залучення військовослужбовців до війни в Україні – зробили цілорічним призов на строкову службу, набирають добровольців за контрактом і в Росії, і за кордоном, залучають резервістів. Вони, як зауважив політолог, вдаються до цих заходів, тому що мають дефіцит живої сили.

Яка ситуація на Покровському напрямку?