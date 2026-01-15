Россияне разрушили крупный объект энергетики в Харькове
- Оккупанты обстреляли Харьков.
- В результате был разрушен крупный энергетический комплекс.
Террор энергетической инфраструктуры Украины вражескими войсками продолжается. Так, оккупанты 15 января разрушили крупный объект критической энергетической инфраструктуры в Харькове.
Об этом проинформировал мэр города Игорь Терехов, детали передает 24 Канал.
Что известно о нападении на энергетический объект в Харькове?
По словам Терехова, российские войска уничтожили большой объект критической энергетической инфраструктуры в городе.
В то же время он отметил, что штаб по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций работает круглосуточно в Харькове. Экстренные службы и специалисты находятся на месте.
В настоящее время специалисты прилагают все усилия к тому, чтобы свести к минимуму последствия налетов противника и держать ситуацию под контролем.
Терехов также подчеркнул стабильность энергетических и коммунальных работников, работающих в крайне сложных условиях. Он обещал оперативно сообщить о ситуации.
Мы готовились к различным сценариям, и сейчас мы действуем ясно и ответственно,
– написано в сообщении.
Стоит отметить, что до этого, примерно в 13:52, ВВС Вооруженных сил Украины сообщили о обнаружении вражеских беспилотных летательных аппаратов, движущихся в направлении Харькова с севера региона.
Позже появились сообщения о высокоскоростной воздушной цели, приближающейся к городу. Вскоре после этого жители Харькова услышали мощные звуки взрывов.
Каковы последствия предыдущей атаки на Харьков?
Ночью 13 января российская армия нанесла ракетный удар по инновационному логистическому терминалу компании Новая Почта в Харькове. В результате атаки четыре человека погибли, еще шесть получили ранения различной степени тяжести. Речь идет о двух работниках сортировочного комплекса, а также о двух водителях партнерской компании, которые занимались перевозкой товаров.
Объект, расположенный недалеко от регионального центра, получил значительное разрушение. Спасательные службы ликвидировали последствия артиллерийских обстрелов на площади около 500 квадратных метров. 30 человек были спасены из обломков здания.
Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжали работать на месте трагедии, несмотря на риск новых ударов противника.