Россияне разрушили крупный объект энергетики в Харькове

Террор энергетической инфраструктуры Украины вражескими войсками продолжается. Так, оккупанты 15 января разрушили крупный объект критической энергетической инфраструктуры в Харькове.

Об этом проинформировал мэр города Игорь Терехов, детали передает 24 Канал.

Что известно о нападении на энергетический объект в Харькове?

По словам Терехова, российские войска уничтожили большой объект критической энергетической инфраструктуры в городе.

В то же время он отметил, что штаб по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций работает круглосуточно в Харькове. Экстренные службы и специалисты находятся на месте.

В настоящее время специалисты прилагают все усилия к тому, чтобы свести к минимуму последствия налетов противника и держать ситуацию под контролем.

Терехов также подчеркнул стабильность энергетических и коммунальных работников, работающих в крайне сложных условиях. Он обещал оперативно сообщить о ситуации.

Мы готовились к различным сценариям, и сейчас мы действуем ясно и ответственно,

– написано в сообщении.

Стоит отметить, что до этого, примерно в 13:52, ВВС Вооруженных сил Украины сообщили о обнаружении вражеских беспилотных летательных аппаратов, движущихся в направлении Харькова с севера региона.

Позже появились сообщения о высокоскоростной воздушной цели, приближающейся к городу. Вскоре после этого жители Харькова услышали мощные звуки взрывов.

