15 января, 16:41
Обновлено - 17:13, 15 января

Россияне разрушили крупный объект энергетики в Харькове

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Оккупанты обстреляли Харьков.
  • В результате был разрушен крупный энергетический комплекс.

Террор энергетической инфраструктуры Украины вражескими войсками продолжается. Так, оккупанты 15 января разрушили крупный объект критической энергетической инфраструктуры в Харькове.

Об этом проинформировал мэр города Игорь Терехов, детали передает 24 Канал.

Что известно о нападении на энергетический объект в Харькове?

По словам Терехова, российские войска уничтожили большой объект критической энергетической инфраструктуры в городе. 

В то же время он отметил, что штаб по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций работает круглосуточно в Харькове. Экстренные службы и специалисты находятся на месте. 

В настоящее время специалисты прилагают все усилия к тому, чтобы свести к минимуму последствия налетов противника и держать ситуацию под контролем. 

Терехов также подчеркнул стабильность энергетических и коммунальных работников, работающих в крайне сложных условиях. Он обещал оперативно сообщить о ситуации. 

Мы готовились к различным сценариям, и сейчас мы действуем ясно и ответственно,
– написано в сообщении.

Стоит отметить, что до этого, примерно в 13:52, ВВС Вооруженных сил Украины сообщили о обнаружении вражеских беспилотных летательных аппаратов, движущихся в направлении Харькова с севера региона. 

Позже появились сообщения о высокоскоростной воздушной цели, приближающейся к городу. Вскоре после этого жители Харькова услышали мощные звуки взрывов. 

Каковы последствия предыдущей атаки на Харьков? 

  • Ночью 13 января российская армия нанесла ракетный удар по инновационному логистическому терминалу компании Новая Почта в Харькове. В результате атаки четыре человека погибли, еще шесть получили ранения различной степени тяжести. Речь идет о двух работниках сортировочного комплекса, а также о двух водителях партнерской компании, которые занимались перевозкой товаров. 

  • Объект, расположенный недалеко от регионального центра, получил значительное разрушение. Спасательные службы ликвидировали последствия артиллерийских обстрелов на площади около 500 квадратных метров. 30 человек были спасены из обломков здания.

  • Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжали работать на месте трагедии, несмотря на риск новых ударов противника.