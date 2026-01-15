Укр Рус
15 січня, 16:41
Оновлено - 17:07, 15 січня

Росіяни зруйнували великий об'єкт енергетики у Харкові

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Окупанти обстріляли Харків.
  • Внаслідок чого знищений великий енергооб'єкт.

Терор енергетичної інфраструктури України ворожими військами триває. Так, окупанти 15 січня зруйнували великий об'єкт критичної енергетичної інфраструктури у Харкові.

Про це поінформував мер міста Ігор Терехов, деталі передає 24 Канал.

Що відомо про удар по енергооб'єкту в Харкові?

За інформацією Терехова, російські війська зруйнували великий об'єкт критичної енергетичної інфраструктури в місті.

Водночас він зазначив, що у Харкові цілодобово працює штаб з подолання наслідків надзвичайних ситуацій. На місці перебувають аварійні служби та профільні фахівці.

Наразі спеціалісти докладають усіх зусиль, аби мінімізувати наслідки ворожих ударів і тримати ситуацію під контролем.

Терехов також наголосив на стійкості енергетиків та комунальників, які працюють у надважких умовах. Він пообіцяв оперативно інформувати про ситуацію.

Ми готувалися до різних сценаріїв, і зараз діємо чітко та відповідально,
– йдеться у повідомленні.

Варто зауважити, що перед цим близько 13:52 Повітряні сили ЗСУ поінформували про виявлення ворожих безпілотників, які рухалися в напрямку Харкова з півночі області.

Згодом, з'явилися повідомлення про наближення до міста швидкісної повітряної цілі. Невдовзі після цього мешканці Харкова почули потужні звуки вибухів. 

Які наслідки попередньої атаки на Харків?

  • У ніч на 13 січня російська армія здійснила ракетний удар по інноваційному логістичному терміналу компанії "Нова пошта" в Харкові. Внаслідок атаки загинули четверо осіб, ще шестеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Йдеться про двох працівників сортувального комплексу, а також двох водіїв компанії-партнера, які займалися перевезенням вантажів.

  • Об'єкт, розташований неподалік від обласного центру, зазнав значних руйнувань. Рятувальні служби ліквідовували наслідки обстрілу на площі близько 500 квадратних метрів.

  • З-під завалів будівлі вдалося врятувати 30 людей, частину з них дістали живими. Підрозділи ДСНС продовжували роботу на місці трагедії, попри ризик повторних атак з боку противника.