Росіяни зруйнували великий об'єкт енергетики у Харкові
- Окупанти обстріляли Харків.
- Внаслідок чого знищений великий енергооб'єкт.
Терор енергетичної інфраструктури України ворожими військами триває. Так, окупанти 15 січня зруйнували великий об'єкт критичної енергетичної інфраструктури у Харкові.
Про це поінформував мер міста Ігор Терехов, деталі передає 24 Канал.
До теми Росія вгатила ракетою по порту Чорноморська: є поранений
Що відомо про удар по енергооб'єкту в Харкові?
За інформацією Терехова, російські війська зруйнували великий об'єкт критичної енергетичної інфраструктури в місті.
Водночас він зазначив, що у Харкові цілодобово працює штаб з подолання наслідків надзвичайних ситуацій. На місці перебувають аварійні служби та профільні фахівці.
Наразі спеціалісти докладають усіх зусиль, аби мінімізувати наслідки ворожих ударів і тримати ситуацію під контролем.
Терехов також наголосив на стійкості енергетиків та комунальників, які працюють у надважких умовах. Він пообіцяв оперативно інформувати про ситуацію.
Ми готувалися до різних сценаріїв, і зараз діємо чітко та відповідально,
– йдеться у повідомленні.
Варто зауважити, що перед цим близько 13:52 Повітряні сили ЗСУ поінформували про виявлення ворожих безпілотників, які рухалися в напрямку Харкова з півночі області.
Згодом, з'явилися повідомлення про наближення до міста швидкісної повітряної цілі. Невдовзі після цього мешканці Харкова почули потужні звуки вибухів.
Які наслідки попередньої атаки на Харків?
У ніч на 13 січня російська армія здійснила ракетний удар по інноваційному логістичному терміналу компанії "Нова пошта" в Харкові. Внаслідок атаки загинули четверо осіб, ще шестеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Йдеться про двох працівників сортувального комплексу, а також двох водіїв компанії-партнера, які займалися перевезенням вантажів.
Об'єкт, розташований неподалік від обласного центру, зазнав значних руйнувань. Рятувальні служби ліквідовували наслідки обстрілу на площі близько 500 квадратних метрів.
З-під завалів будівлі вдалося врятувати 30 людей, частину з них дістали живими. Підрозділи ДСНС продовжували роботу на місці трагедії, попри ризик повторних атак з боку противника.