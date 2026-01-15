Росіяни зруйнували великий об'єкт енергетики у Харкові

Терор енергетичної інфраструктури України ворожими військами триває. Так, окупанти 15 січня зруйнували великий об'єкт критичної енергетичної інфраструктури у Харкові.

Про це поінформував мер міста Ігор Терехов, деталі передає 24 Канал.

Що відомо про удар по енергооб'єкту в Харкові?

За інформацією Терехова, російські війська зруйнували великий об'єкт критичної енергетичної інфраструктури в місті.

Водночас він зазначив, що у Харкові цілодобово працює штаб з подолання наслідків надзвичайних ситуацій. На місці перебувають аварійні служби та профільні фахівці.

Наразі спеціалісти докладають усіх зусиль, аби мінімізувати наслідки ворожих ударів і тримати ситуацію під контролем.

Терехов також наголосив на стійкості енергетиків та комунальників, які працюють у надважких умовах. Він пообіцяв оперативно інформувати про ситуацію.

Ми готувалися до різних сценаріїв, і зараз діємо чітко та відповідально,

– йдеться у повідомленні.

Варто зауважити, що перед цим близько 13:52 Повітряні сили ЗСУ поінформували про виявлення ворожих безпілотників, які рухалися в напрямку Харкова з півночі області.

Згодом, з'явилися повідомлення про наближення до міста швидкісної повітряної цілі. Невдовзі після цього мешканці Харкова почули потужні звуки вибухів.

Які наслідки попередньої атаки на Харків?