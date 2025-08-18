В сети распространяется видео, как россияне с флагом США едут штурмовать украинские позиции. На это активно реагируют в Украине.

В частности, не замедлила реакция активистов и Офиса президента, передает 24 Канал. Что говорят в ОП о видео с флагом США на технике России? Так, активист Сергей Стерненко прокомментировал кадры, как "искусство сделки" на фоне недавней встречи Путина и Трампа на Аляске. Фактически россияне используют в собственной террористической, захватнической войне с убийствами гражданских людей символику Соединенных Штатов,

– добавил председатель ОП Андрей Ермак. Российская техника с флагом США: смотрите видео Ермак отметил, что это – "максимальная наглость". Как прошла встреча на Аляске? В пятницу, 18 августа, на Аляске Путин и Трамп провели саммит. Оба президента, похоже, остались довольны встречей несмотря на то, что она не дала никаких результатов.

В то же время мировые политики негативно отреагировали на этот саммит. В частности, немецкие политики отмечали, что на Аляске победил Путин, а единство Запада пошло на свалку. Похожего мнения и западные СМИ, которые обратили внимание на то, что российский диктатор выиграл время, ничем не уступил да еще и помпезно вышел из дипломатической изоляции.

Известно, что на встрече обсуждали территориальный вопрос. СМИ отмечают, что Путин хочет забрать полностью весь Донбасс, обещая заморозить линию фронта на Запорожье и Херсонщине.

Кроме того, диктатор требовал официального статуса русского языка в Украине и гарантий безопасности для РПЦ.

После встречи с Путиным Трамп решил встретиться с Зеленским 18 августа. Президент Украины уже прибыл в Вашингтон.