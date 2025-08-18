У мережі поширюється відео, як росіяни із прапором США їдуть штурмувати українські позиції. На це активно реагують в Україні.

Зокрема, не забарилася реакція активістів та Офісу президента, передає 24 Канал. Що кажуть в ОП про відео з прапором США на техніці Росії? Так, активіст Сергій Стерненко прокоментував кадри, як "мистецтво угоди" на тлі нещодавньої зустрічі Путіна і Трампа на Алясці. Фактично росіяни використовують у власній терористичній, загарбницькій війні із вбивствами цивільних людей символіку Сполучених Штатів,

– додав голова ОП Андрій Єрмак. Російська техніка із прапором США: дивіться відео Єрмак наголосив, що це – "максимальне нахабство". Як пройшла зустріч на Алясці? У п'ятницю, 18 серпня, на Алясці Путін і Трамп провели саміт. Обидва президенти, схоже, залишилися задоволеними зустріччю попри те, що вона не дала жодних результатів.

Водночас світові політики негативно відреагували на цей саміт. Зокрема, німецькі політики зауважували, що на Алясці переміг Путін, а єдність Заходу пішла на смітник. Схожої думки й західні ЗМІ, які звернули увагу на те, що російський диктатор виграв час, нічим не поступився та ще й помпезно вийшов із дипломатичної ізоляції.

Відомо, що на зустрічі обговорювали територіальне питання. ЗМІ зазначають, що Путін хоче забрати повністю увесь Донбас, обіцяючи заморозити лінію фронту на Запоріжжі та Херсонщині.

Окрім того, диктатор вимагав офіційного статусу російської мови в Україні та гарантій безпеки для РПЦ.

Після зустрічі із Путіним Трамп вирішив зустрітися із Зеленським 18 серпня. Президент України уже прибув до Вашингтона.