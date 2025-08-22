Десантники элитной бригады России стреляли сами в себя ради денег и наград, – росСМИ
- Российские десантники занимались самокалечением для получения денежной компенсации, наград и льгот, общая сумма выплат составила более 200 миллионов рублей.
- В деле фигурируют 35 российских военных, которые намеренно наносили себе огнестрельные ранения.
Российские военнослужащие всячески пытаются избежать боевых действий. Бойцы десантно-штурмовой бригады занимались самокалечением, чтобы получить денежную компенсацию.
"Боевые" ранения позволяли захватчикам получить до 3 миллионов рублей. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на российские СМИ.
Что известно о самокалечении российских десантников?
Согласно данным расследования, более 30 военных из 83-й десантно-штурмовой бригады занимались своего рода махинациями на фронте ради наживы. После начала войны в Украине российские военные умышленно наносили себе огнестрельные ранения, оформляя их как боевые травмы.
Это приносило денежную компенсацию, отпуска, а также льготное лечение. В общем незаконные выплаты составили более 200 миллионов рублей. Некоторые военные также получали государственные награды, например орден Мужества или медаль "За отвагу".
Среди россиян, которые занимались самокалечением – офицеры высокого ранга: полковник Артем Городилов и его заместитель, подполковник Константин Фролов. К командирам присоединились и подчиненные, всего 35 российских военнослужащих.
Дело, насчитывающее около 100 томов, будет рассматриваться в так называемом "Луганском гарнизонном военном суде".
Подобные случаи российского саботажа на фронте
- Партизаны движения "Атеш", которые действуют в рядах российской армии, сообщают о многочисленных случаях самокалечения среди солдат. Военнослужащие намеренно ломают себе конечности или стреляют в себя, чтобы их травмы считались боевыми. По словам партизан, цель таких действий – попасть в больницу и избежать пребывания на передовой.
- Кроме того, на Херсонском направлении зафиксированы случаи, когда россияне сжигают собственную технику с целью саботировать выходы на позиции.