российские военнослужащие наносят себе увечья, чтобы избежать штурма островов Днепра на Херсонщине. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

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Моральное состояние критическое

Агенты движения "Атеш" в российской армии передают информацию о массовых случаях самокалечения среди военнослужащих. Россияне ломают себе конечности и даже стреляют в себя, чтобы выдать это за боевое ранение.

Цель проста – попасть в госпиталь и оказаться подальше от линии фронта,

– объясняют партизаны.

Жестокие условия жизни, огромные потери и отсутствие перспектив на успех заставляют их искать любые способы уклониться от участия в боевых действиях. моральное состояние бойцов в российских подразделениях также критическое.

Ситуация на островах на Херсонщине

Представитель оперативно-тактической группировки "Херсон" Павел Дрогаль рассказал, что в Херсонской области российские оккупанты продолжают пытаться закрепиться в островной зоне в устье реки Днепр. Враг наносит артиллерийские удары по позициям Сил обороны Украины и гражданской инфраструктуре.

По его словам, всего, за период с 20 января по 26 января враг совершил 529 обстрелов.

Также было зафиксировано 19 попыток проведения штурмовых действий. Украинские военные дают россиянам достойный отпор.