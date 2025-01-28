️ Російські військовослужбовці завдають собі каліцтва, щоб уникнути штурму островів Дніпра на Херсонщині. Про це пише 24 Канал із посиланням на "Атеш".

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Моральний стан критичний

Агенти руху "Атеш" у російській армії передають інформацію про масові випадки самокаліцтва серед військовослужбовців. Росіяни ламають собі кінцівки та навіть стріляють у себе, щоб видати це за бойове поранення.

Мета проста – потрапити до шпиталю і виявитися якнайдалі від лінії фронту,

– пояснюють партизани.

Жорстокі умови життя, величезні втрати та відсутність перспектив на успіх змушують їх шукати будь-які способи ухилитися від участі у бойових діях. моральний стан бійців у російських підрозділах також критичний.

Ситуація на островах на Херсонщині

Речник оперативно-тактичного угрупування "Херсон" Павло Дрогаль розповів, що у Херсонській області російські окупанти продовжують намагатись закріпитися в острівній зоні у гирлі річки Дніпро. Ворог завдає артилерійських ударів по позиціях Сил оборони України та цивільній інфраструктурі.

За його словами, всього, за період з 20 січня по 26 січня ворог здійснив 529 обстрілів.

Також було зафіксовано 19 спроб проведення штурмових дій. Українські військові дають росіянам гідну відсіч.