Російські військовослужбовці всіляко намагаються уникнути бойових дій. Бійці десантно-штурмової бригади займалися самокаліцтвом, щоб отримати грошову компенсацію.

"Бойові" поранення дозволяли загарбникам отримати до 3 мільйонів рублів. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на російські ЗМІ.

Що відомо про самокалічення російських десантників?

Згідно з даними розслідування, понад 30 військових з 83-ї десантно-штурмової бригади займалися свого роду махінаціями на фронті задля наживи. Після початку війни в Україні російські військові навмисне завдавали собі вогнепальні поранення, оформлюючи їх як бойові травми.

Це приносило грошову компенсацію, відпустки, а також пільгове лікування. Загалом незаконні виплати склали понад 200 мільйонів рублів. Деякі військові також отримували державні нагороди, як-от орден Мужності чи медаль "За відвагу".

Серед росіян, які займалися самокаліченням – офіцери високого рангу: полковник Артем Городилов і його заступник, підполковник Костянтин Фролов. До командирів долучилися й підлеглі, загалом 35 російських військовослужбовців.

Справа, що налічує близько 100 томів, розглядатиметься в так званому "Луганському гарнізонному військовому суді".

Подібні випадки російського саботажу на фронті