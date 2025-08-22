Десантники елітної бригади Росії стріляли самі в себе задля грошей і нагород, – росЗМІ
- Російські десантники займалися самокаліцтвом для отримання грошової компенсації, нагород та пільг, загальна сума виплат склала понад 200 мільйонів рублів.
- У справі фігурують 35 російьких військових, які навмисно завдавали собі вогнепальних поранень.
Російські військовослужбовці всіляко намагаються уникнути бойових дій. Бійці десантно-штурмової бригади займалися самокаліцтвом, щоб отримати грошову компенсацію.
"Бойові" поранення дозволяли загарбникам отримати до 3 мільйонів рублів. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на російські ЗМІ.
Що відомо про самокалічення російських десантників?
Згідно з даними розслідування, понад 30 військових з 83-ї десантно-штурмової бригади займалися свого роду махінаціями на фронті задля наживи. Після початку війни в Україні російські військові навмисне завдавали собі вогнепальні поранення, оформлюючи їх як бойові травми.
Це приносило грошову компенсацію, відпустки, а також пільгове лікування. Загалом незаконні виплати склали понад 200 мільйонів рублів. Деякі військові також отримували державні нагороди, як-от орден Мужності чи медаль "За відвагу".
Серед росіян, які займалися самокаліченням – офіцери високого рангу: полковник Артем Городилов і його заступник, підполковник Костянтин Фролов. До командирів долучилися й підлеглі, загалом 35 російських військовослужбовців.
Справа, що налічує близько 100 томів, розглядатиметься в так званому "Луганському гарнізонному військовому суді".
Подібні випадки російського саботажу на фронті
- Партизани руху "Атеш", які діють у лавах російської армії, повідомляють про численні випадки самокаліцтва серед солдатів. Військовослужбовці навмисно ламають собі кінцівки або стріляють у себе, щоб їхні травми вважалися бойовими. За словами партизан, мета таких дій – потрапити до лікарні та уникнути перебування на передовій.
- Крім того, на Херсонському напрямку зафіксовані випадки, коли росіяни спалюють власну техніку з метою саботувати виходи на позиції.