"Боевые" ранения позволяли захватчикам получить до 3 миллионов рублей. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на российские СМИ.

Что известно о самокалечении российских десантников?

Согласно данным расследования, более 30 военных из 83-й десантно-штурмовой бригады занимались своего рода махинациями на фронте ради наживы. После начала войны в Украине российские военные умышленно наносили себе огнестрельные ранения, оформляя их как боевые травмы.

Это приносило денежную компенсацию, отпуска, а также льготное лечение. В общем незаконные выплаты составили более 200 миллионов рублей. Некоторые военные также получали государственные награды, например орден Мужества или медаль "За отвагу".

Среди россиян, которые занимались самокалечением – офицеры высокого ранга: полковник Артем Городилов и его заместитель, подполковник Константин Фролов. К командирам присоединились и подчиненные, всего 35 российских военнослужащих.

Дело, насчитывающее около 100 томов, будет рассматриваться в так называемом "Луганском гарнизонном военном суде".

Подобные случаи российского саботажа на фронте