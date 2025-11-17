Россияне атаковали Сумы дорогой противокорабельной ракетой: авиаэксперт раскрыл причину

Россияне бездумно бьют по Украине различными типами ракет, которые на самом деле имеют совсем другое целевое назначение. Например, 14 ноября враг атаковал Сумы противокорабельной ракетой "Циркон".

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский сказал 24 Каналу, с чем может быть связан такой хаотичный удар "Цирконом" по Сумах и зачем.

Зачем россияне били по Сумах "Цирконом"?

Россия никогда не была рациональна в отношении выполнения ресурсов. "Циркон" – это противокорабельная ракета, но она имеет скорость большую, что позволяет врагу все же попытаться прорвать противовоздушную оборону.

Главная цель России – получить возможность прорвать украинскую ПВО и нанести как можно больше вреда. Даже если они будут использовать ценное вооружение для уничтожения украинских домов. Потому что россияне – террористы, и они готовы рисковать и использовать любое вооружение, которое у них есть,

– отметил Храпчинский.

"Циркон" до сих пор экспериментальное оружие, которое проходит какие-то боевые испытания, поэтому россияне, например, могут направлять ракету в регионы, где есть более современная система противовоздушной обороны, чтобы проверить, перехватит ли ее украинская ПВО.

Авиаэксперт напомнил, что когда враг применял "Циркон" по Киеву, то эту ракету перехватывали. Поэтому здесь можно говорить и о боевых испытаниях для того, чтобы, возможно, проверить какие-то элементы, которые они улучшали.

Последние атаки по Сумах: что известно?